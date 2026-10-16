La Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Bizkaia incorpora una técnica innovadora para el tratamiento del dolor lumbar crónico

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El dolor lumbar crónico es una de las principales causas de discapacidad y limitación funcional en todo el mundo. Para mejorar las alternativas terapéuticas disponibles para estos pacientes, el Hospital Quirónsalud Bizkaia ha incorporado la ablación del nervio basivertebral, un procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de determinados casos de dolor lumbar crónico que hasta ahora contaban con alternativas terapéuticas limitadas.

Esta incorporación convierte a la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Bizkaia en una de las referencias nacionales en este campo y en la unidad de la sanidad privada con mayor experiencia acreditada en la aplicación de este procedimiento.

Según explica el doctor Fernando Torre, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Bizkaia, el conocimiento sobre el origen de algunas lumbalgias ha evolucionado de forma significativa. «Durante muchos años se pensó que el dolor lumbar procedía casi exclusivamente del disco o de las articulaciones de la columna. Sin embargo, hoy sabemos que, en un grupo concreto de pacientes con cambios inflamatorios en el hueso vertebral, el nervio basivertebral es uno de los principales responsables de mantener ese dolor crónico».

El nervio basivertebral es una pequeña estructura nerviosa situada en el interior de las vértebras lumbares encargada de transmitir determinadas señales de dolor desde la vértebra hasta el cerebro. «La técnica consiste en interrumpir la capacidad de este nervio para transmitir el dolor mediante radiofrecuencia, sin alterar la estabilidad de la columna», señala el especialista.

Resultados duraderos en pacientes seleccionados

«Esta técnica está indicada principalmente en personas con dolor lumbar crónico de más de seis meses de evolución que no han obtenido mejoría con tratamientos conservadores, como la rehabilitación, el ejercicio terapéutico o la medicación. Además, es fundamental que la resonancia magnética muestre cambios de Modic, ya que estos hallazgos nos ayudan a identificar que el dolor tiene un origen vertebral y a seleccionar a los pacientes que más pueden beneficiarse del tratamiento» explica el doctor Rubén Álvarez, especialista de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Bizkaia y jefe de esta unidad en el Hospital Quirónsalud Vitoria.

Una adecuada selección de los candidatos es uno de los factores que más influye en los resultados del procedimiento. «Cuando la indicación es correcta, los resultados son muy alentadores. Uno de los aspectos más relevantes es que la mejoría no suele limitarse al corto plazo. Los estudios de seguimiento disponibles muestran beneficios mantenidos durante varios años, algo poco frecuente en muchos tratamientos para el dolor lumbar crónico», destaca el doctor Álvarez. Los estudios publicados muestran reducciones clínicamente relevantes del dolor, mejoras significativas de la capacidad funcional y de la calidad de vida, así como una disminución del consumo de analgésicos. Además, los beneficios pueden mantenerse durante cinco años o más tras el procedimiento.

La unidad privada con mayor experiencia acreditada

La acreditación para la realización de este procedimiento exige formación específica, experiencia en intervencionismo de columna, equipamiento especializado y el cumplimiento de exigentes estándares de calidad y seguridad. Para el doctor Rubén Álvarez, la experiencia resulta especialmente relevante cuando se incorporan procedimientos innovadores. «Una mayor experiencia permite mejorar la selección de los pacientes, optimizar la técnica, reducir la variabilidad en los resultados y ofrecer un abordaje más preciso y seguro».

Además de su aplicación asistencial, esta posición de referencia permitirá a la Unidad del Dolor participar en la formación de otros especialistas, colaborar en proyectos de investigación y contribuir al desarrollo de protocolos clínicos que faciliten la implantación de este procedimiento con las máximas garantías.

La incorporación de esta técnica amplía las opciones terapéuticas disponibles para pacientes que hasta ahora disponían principalmente de tratamientos sintomáticos o procedimientos que no siempre actuaban sobre el origen del problema. «El verdadero cambio será poder personalizar mejor el tratamiento según el origen del dolor y no aplicar la misma estrategia a todos los pacientes con lumbalgia», concluye el doctor Fernando Torre.