Tomaž Gornik: «Better es transformación digital de los sistemas de salud, mejor atención médica y segura»

Fact checked

La plataforma de salud digital abierta líder en el mercado de Better permite a las organizaciones de atención médica tomar el control de sus datos, flujos de trabajo y aplicaciones para mejorar la atención al paciente. OKSALUD Entrevista a Tomaž Gornik, co-chair de openEHR International y CEO de Better y donde hablará de productos sofware al señalar que «el cuidado de la salud debería pensar primero en los datos y luego en las aplicaciones. Separar los datos de las aplicaciones evita el bloqueo de proveedores y aumenta la innovación. Permite a las organizaciones de atención médica pasar a una arquitectura construida en torno a un registro de paciente longitudinal, uniforme y neutral que sirve como una única fuente de verdad».

Pregunta.- ¿Qué es la tecnología openEHR y cómo afecta a la historia clínica electrónica?

Respuesta.- OpenEHR es un estándar abierto de referencia internacional creado específicamente para el diseño de modelos de informática clínica. La tecnología detrás de ella consta de especificaciones y softwares que crean estándares y soluciones abiertas, – tanto de información como de mecanismos-, para lograr una atención médica centrada en los datos del paciente. Este estándar existe desde hace 20 años y es una evolución del ISO13606, un estándar muy conocido en España, ya que tienen la misma herencia basada en un concepto llamado arquetipos.

Con esta tecnología se abre un nuevo paradigma en la gestión sanitaria de centros médicos y hospitales, puesto que, al incorporar el historial clínico electrónico de salud de cada paciente, permite un uso en abierto de este durante toda su vida.

Por otra parte, ha sido diseñado para la persistencia, para almacenar información en una estructura clara y un marco bien modelado, y mueve todo el panorama de una arquitectura centrada en aplicaciones a una centrada en datos.

Better cree firmemente en este estándar y lo defiende. Desde Better, aceleramos la transformación digital de los sistemas de salud e impulsamos este nuevo modelo para mejorar la atención de los pacientes, simplificando el trabajo de los profesionales sanitarios, la atención médica, la salud pública y el valor del uso de datos clínicos.

P.- El futuro de la salud y el cuidado vienen indiscutiblemente de la mano de la tecnología como estamos viendo, pero es necesario compartir datos. ¿Hay sistemas seguros que no impidan una posible mala utilización de los mismos o un bloqueo?

R.- Desde Better, trabajamos incansablemente para acelerar la transformación digital de los sistemas de salud y lograr así una mejor atención médica óptima y segura en todos los niveles. Para nosotros, esto no es el futuro de la salud, sino que ya es el presente.

Las tecnologías de hoy nos permiten tener acceso a los datos en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que por supuesto plantea dudas sobre la seguridad de los datos. Lo que también nos permite la tecnología es asegurar estos datos utilizando diferentes mecanismos. El desafío es que mientras los datos se almacenen en silos en sistemas heredados, no podremos aplicar estos mecanismos de seguridad. Peor aún, estos viejos sistemas heredados son en realidad los más vulnerables a los problemas de seguridad y al uso indebido de datos. Por eso es necesario “liberar” los datos, trasladarlos a nuevos stacks tecnológicos, que permitan tanto el desarrollo como la innovación, y mejorar la seguridad de los datos. Si bien puede sonar contradictorio, al hacer que los datos sean más abiertos, tenemos la capacidad de hacerlos más seguros.

Estamos convencidos de que el futuro está en las plataformas abiertas, no en las soluciones aisladas, y de que la infraestructura sanitaria digital del futuro cumplirá plenamente las normas abiertas. De ese modo, los equipos clínicos podrán trabajar con cualquier proveedor de soluciones digitales sin estar atados a un proveedor concreto.

P.- Su plataforma digital de salud está basada en una arquitectura estándar para información de salud y ofrece un camino desde los silos de datos hasta la atención longitudinal, centrada en el paciente y de por vida. ¿Es así?

R.- Sí. Better Platform se aleja de las soluciones tradicionales basadas en el trabajo en silos y apuesta por datos abiertos interconectados, basados en el estándar openEHR. Los pacientes de todo el mundo muchas veces se preguntan por qué sus registros de salud no se mueven con ellos cuando se mudan, por qué los hospitales y los centros de atención primaria no comparten entre sí las listas de medicamentos o por qué se les hace repetidamente las mismas preguntas en cada visita a la clínica o al hospital.

También les pasa algo similar a los profesionales sanitarios, que se preguntan por qué los registros médicos de los pacientes no se comunican entre sí, por qué no ha habido avances en el uso de datos clínicos para la investigación de enfermedades o por qué todavía tienen que usar pautas y protocolos no computables en lugar de tener soportes de herramientas informáticas, como las que usamos cuando se navega con el GPS mientras conducimos.

La citada tecnología es la solución a estas cuestiones porque es la apuesta por la calidad de la tecnología de la información al servicio de la medicina, donde los datos del paciente aparecen en el centro del sistema y todas las aplicaciones sanitarias se nutren de estos.

Las tendencias mundiales también muestran que la mejor solución para el futuro de la sanidad digital es una plataforma sanitaria digital única, en la que los sistemas ya no se integren a nivel de aplicación, sino a nivel de datos, construyendo así un historial del paciente para toda la vida.

P.- Los modelos clínicos detallados creados por y para profesionales de la salud y la información dirigen el desarrollo del software que luego deberán aprender los sanitarios, ¿cuál sería ese proceso?

R.-En realidad, tratamos de eliminar el proceso por completo y hacerlo lo más simple posible. Por un lado, tenemos este sistema que trae el conocimiento clínico y, por otro lado, tenemos las herramientas que simplifican la utilización de este conocimiento.

En Better desarrollamos software para la sanidad con el objetivo de mejorar la salud y la asistencia, simplificando el trabajo de los equipos sanitarios y asistenciales. Para ello, creamos aplicaciones digitales personalizadas y aceleramos la digitalización utilizando herramientas de desarrollo de bajo código. Las herramientas de bajo código son bastante intuitivas y los usuarios no necesitan amplios conocimientos clínicos o técnicos. De hecho, no hace falta tener un alto nivel de conocimiento de programación para utilizar plataformas de código bajo. Las personas que trabajan con ellas suelen denominarse "desarrolladores ciudadanos" y a menudo no son programadores, pero tienen una mentalidad analítica y centrada en el usuario que les permite comprender y resolver problemas complejos.

También defendemos los datos para toda la vida y nos esforzamos para que todos los datos de salud sean independientes del proveedor y de fácil acceso en los repositorios de datos clínicos a lo largo de la vida del paciente, lo que facilita que los médicos accedan a los datos y los utilicen para una mejor atención de los pacientes.

P.- Este sistema proporciona un registro del paciente que podrá reducir en gran medida costes y tiempos de búsqueda. ¿Podría este sistema ser utilizado por los investigadores? Porque en muchas ocasiones se enfrentan a enormes desafíos para aprovechar de manera eficiente la enorme cantidad de datos de la atención y la investigación para el análisis.

R.-Por supuesto. Con esta tecnología se pretende posibilitar avances en el uso de datos clínicos para la investigación de enfermedades. Gracias a los datos abiertos, se pueden recoger las historias clínicas de una serie de patologías concretas y hacer aproximaciones poblacionales para prevenir enfermedades. Desde Better buscamos capacitar al profesional sanitario, ya sea médico de atención primaria o investigador, para que puedan tomar decisiones clínicas seguras en cada ocasión.

Tal es también el caso del proyecto Infobanco, un proyecto openEHR pionero en España para el uso innovador de datos sanitarios con fines de investigación y análisis, que se está llevando a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El objetivo del proyecto es dotar a clínicos, gestores e investigadores de herramientas para el gobierno, recogida, transformación, consulta, visualización y análisis de datos para proporcionar conocimiento y apoyo a la toma de decisiones. Además, proporciona las herramientas que ayudan a lograr el objetivo final de cualquier organización sanitaria: una atención inmediata a los pacientes, una capacidad de ofrecer una asistencia de calidad y basada en pruebas a los médicos y una posibilidad de analizar los datos para comprender mejor las vías de tratamiento que existen a los investigadores.