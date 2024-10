¿Te puedes tocar la nariz con la punta de la lengua? Podrías tener esta enfermedad

Fact checked

La destreza corporal de las personas varía de acuerdo a múltiples factores que pueden ser musculares, óseos, articular, genético y hereditario. También existe un gran componente que tiene que ver con el ejercicio y entrenamiento que permite promover y desarrollar habilidades motrices según los objetivos y necesidades. Para fomentar estas condiciones, un aspecto importante es incentivar las actividades desde las instituciones educativas, sociales y deportivas con el cuidado y aprendizaje corporal de habilidades, técnicas y cuidados. En este sentido, a pesar de obtener una misma formación y conocimiento, todas las personas presentan diferentes capacidades que muestran diferencias en la interacción motriz. Un aspecto a tener en cuenta y prestarle atención es que quiere decir si te puedes tocar la nariz con la lengua.

Muchas personas presentan la habilidad de poder tocarse la punta de la nariz con un movimiento de la lengua. Es una condición muy particular y no debes alarmarte, ya que, en principio, no se trata de un problema que revista gravedad. Aunque no siempre y solo en pequeños casos, según estudios e informes de profesionales, puede existir cierta relación con el síndrome de Ehlers-Danlos, una afectación multisistémica que puede variar en todas las personas, inclusive en los integrantes de una misma familia. La Clínica Mayo explica que el síndrome de Ehlers-Danlos es un conjunto de trastornos heredados que afectan los tejidos conectivos, principalmente la piel, las articulaciones y las paredes de los vasos sanguíneos. El tejido conectivo es una mezcla compleja de proteínas y otras sustancias que aportan resistencia y elasticidad a las estructuras subyacentes del cuerpo.

¿Qué enfermedad puedes tener si te tocas la nariz con la punta de la lengua?

Clínica Mayo responde que «las personas con el síndrome de Ehlers-Danlos (SED) suelen tener la piel frágil y elástica, y articulaciones excesivamente flexibles». A su vez, esta condición puede convertirse en un problema si las personas sufren una herida que necesita sutura, porque muchas veces la piel no es lo suficientemente fuerte para resistir la intervención.

La Asociación Nacional del Síndrome de Ehlers-Danlos explica una serie de síntomas y manifestaciones clínicas habituales acerca del síndrome. Entre ellas se encuentran la hipermovilidad, una de las causas por la cual si te tocas la nariz con la lengua puedes padecer la enfermedad de Ehlers-Danlos. A su vez, muchos pacientes muestran inestabilidad articular, subluxaciones, cifoescoliosis y artrosis.

También es frecuente que se presenten problemas de piel hiperextensible, piel transparente, fragilidad de tejidos y cicatrización deficiente. Otros síntomas que encuentran con regularidad son valvulopatías, dilatación aórtica, aneurismas y trastornos funcionales gastrointestinales.

Además, según cada caso, existen trastornos oculares, rotura y disección de vasos, perforación de órganos, afectaciones bucodentales, disfunción articulación temporomandibular, trastornos urogenitales y pélvicos y neumotórax.

Muchos de los síntomas mencionados comienzan con cuadros clínicos de pacientes que sienten dolores, fatiga, ansiedad, fobias y depresión.

¿Cómo identificar los síntomas de esta enfermedad?

Una de las vías clínicas más importantes y preventivas para abordar dicha condición es el diagnóstico temprano. Es una acción esencial para determinar el tratamiento y seguimiento adecuados, así como también la posible afectación a otros miembros de la familia y prevenir posibles complicaciones.

Aunque como decimos poco tiene que ver con quienes se tocan la nariz con la lengua, según la Asociación de esta enfermedad, hay dos formas de establecer el diagnóstico: la clínica y la genética. El diagnóstico clínico es a través de la hipermovilidad articular, mediante el criterio de Beighton, revisando también el resto de articulaciones.

A su vez, manifestaciones y comorbilidades típicas del SEDh, el historial familiar y diferentes pruebas adicionales que el médico considere necesarias. En este sentido, consideran fundamental descartar otras patologías con sintomatología similar con el diagnóstico diferencial.

En cuanto al diagnóstico genético, el del tipo de SED se confirma mediante un análisis genético, excepto en los casos del SED Hipermóvil y del Trastorno del Espectro Hiperlaxo.

¿Qué tratamientos existen para superar esta enfermedad?

Si bien el Síndrome Ehlers Danlos es una enfermedad que puede volverse crónica y de momento no presenta cura, hay tratamientos preventivos.

El objetivo es paliar los diversos síntomas y comorbilidades, tratar las manifestaciones agudas y prevenir complicaciones en los pacientes.

«El abordaje debe ser multidisciplinar y holístico. Las medidas consisten en: fisioterapia, ejercicio adaptado, terapia ocupacional, férulas y órtesis, tratamiento del dolor, tratamiento farmacológico y psicoterapia», sugiere la Asociación Nacional de Síndrome de Ehlers Danlos.

Es clave que los tratamientos tengan en cuenta ciertas consideraciones debido a la fragilidad y vulnerabilidad que pueden presentar algunos pacientes. Por lo tanto, puede existir un elevado riesgo de lesiones en manipulaciones osteoarticulares, se desaconsejan las maniobras cervicales y hay un incremento del riesgo en embarazos y partos.

Según las características mencionadas por instituciones médicas y asociaciones especializadas, si te tocas la nariz con la lengua puedes padecer esta enfermedad de síndrome de Ehlers Danlos, pero realmente es muy raro. Pues no debes alarmarte: se aconseja primero tener un asesoramiento médico profesional que realice los estudios necesarios para corroborarlo.