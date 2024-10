Sólo el 16% de los españoles conoce la existencia de tecnologías que protegen sus ojos

Fact checked

En los últimos años, el bienestar se ha convertido en una de las principales preocupaciones de una sociedad cada vez más consciente de su salud. No obstante, ámbitos como la salud visual aún no reciben la atención que merecen, a pesar de los profundos cambios que han experimentado nuestras interacciones con el entorno digital. Hace apenas tres décadas, el contacto diario con pantallas era mínimo. Hoy, forman parte esencial de nuestra rutina laboral y de ocio. Con la digitalización en su punto más alto y la exposición a los dispositivos electrónicos comenzando a edades cada vez más tempranas, es más importante que nunca encontrar alternativas innovadoras que nos ayuden a cuidar uno de nuestros sentidos más importantes, como la vista.

Una de las grandes problemáticas es que existe aún un fuerte desconocimiento en lo que confiere a la protección de nuestros ojos. Según el estudio La salud visual de los españoles: Realidades y desafíos de la era digital, llevado a cabo por TCL, marca pionera en tecnología de pantalla para smartphones, tablets y dispositivos conectados, solo el 16% de los españoles conoce la existencia de tecnologías que protegen la visión. Llama la atención que, sin embargo, hasta un 92% asegura que apostaría por ellas en caso de conocer estas alternativas en el mercado.

“Existe una gran preocupación, y a la vez un gran desconocimiento sobre las soluciones que pueden mejorar la experiencia de visualización en pantallas. Como marca pionera, en TCL somos conscientes de ello y llevamos décadas trabajando en desarrollar alternativas innovadoras y poniéndolas a disposición de los usuarios”, declara Patrícia Dias, Country Manager de TCL Communication en España. “TCL cuenta con una tecnología de pantalla única como es TCL NXTPAPER, que ha tenido una gran acogida en los últimos años. Seguimos trabajando constantemente en mejorarla y en llevarla cada vez a más dispositivos, entre las que ya se encuentran nuestros smartphones y tablets de última generación, haciendo posible experiencias de visualización mucho más cómodas y respetuosas con la vista”, añade.

El consumo de pantallas en los hogares españoles

La alta exposición a las pantallas se ha convertido en una realidad cotidiana para la mayoría de los españoles. Según los datos de este estudio, el 78% de los españoles pasa más de 4 horas al día frente a una pantalla, mientras que solo un 2% lo hace menos de una hora. Los principales motivos que nos llevan a este alto nivel de uso son el trabajo (46%) y el ocio (42%). En cuanto a los dispositivos utilizados, el smartphone es el favorito (80%) seguido del portátil (60%) y el ordenador de sobremesa (50%), lo que evidencia un uso diversificado de varias pantallas a lo largo del día.

En lo que respecta a la infancia y a la adolescencia, el uso de dispositivo móviles también se ha disparado, convirtiéndose en motivo de preocupación y debate dentro las familias españolas. Un 76% de padres y madres declara que limita el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas, considerando especialmente importante este control entre los 2 y 5 años (40%). Esta preocupación disminuye a medida que los niños crecen, reduciéndose al 18% en el caso de adolescentes de 13 a 15 años.

A pesar de las medidas que se toman en el hogar, el 33% de los progenitores cree que sus hijos pasan demasiado tiempo conectados y muchos prefieren fomentar otras actividades de ocio no digital, aunque esto no siempre es posible.

El cuidado de la salud visual

¿Y qué hacer si no podemos limitar la alta exposición de nuestros ojos o la de nuestros seres queridos a la luz azul de las pantallas? Lo primero es entender cómo afecta esto a nuestra salud ocular. Para empezar, no toda la luz azul es nociva, sino que lo es solo la que vibra en el rango entre los 415-455 nanómetros, según detalla la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP). Al tener la longitud de onda más corta y la energía más alta, una alta exposición a este tipo de luz azul puede alterar el ciclo natural del sueño y el uso continuado de dispositivos sin protección puede provocar lo que se denomina fatiga visual, un factor de riesgo para la aparición precoz de la DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad).

Para prevenir estos efectos, muchos españoles toman ya en su día a día medidas para proteger la vsión. Entre las más comunes, se encuentran el mantener una distancia adecuada con la pantalla (57%), ajustar la iluminación del entorno (57%) y controlar el tiempo de exposición (46%). Estas son algunas de las prácticas que recomiendan los expertos, aunque cada vez más, se insta a prestar atención al tipo de tecnologías que utilizamos, apostando por aquellas especialmente indicadas o con funcionalidades específicas para promover la comodidad visual.

Aunque, a día de hoy, el desconocimiento es claro: solo 2 de cada 10 españoles presta atención al tipo de pantalla que utiliza para asegurarse de que ofrezca alguna protección visual y solo el 18% valora que minimice los reflejos o reduzca la emisión de luz azul nociva. No obstante, según la especialista en ocular visual Lara Fernández, el futuro del cuidado de la vista pasa, precisamente, por este ámbito.

La tecnología TCL NXTPAPER

Desde marcas como TCL llevan tiempo trabajando en soluciones innovadoras para mejorar la comodidad visual y el cuidado de la visión. Hace unos años, esta marca presentaba su revolucionaria tecnología de pantalla TCL NXTPAPER, que logra recrear la experiencia visual de leer en papel, a la vez que reduce hasta en un 61% la emisión de luz azul nociva. Unas cifras que superan con creces los niveles necesarios para obtener el certificado internacional TÜV Rheinland de comodidad visual, logrando así aliviar los síntomas de la fatiga ocular sin comprometer ni un ápice la calidad, el color o el brillo de la imagen.

Recientemente, la compañía ha lanzado al mercado nuevos dispositivos, como los smartphones TCL 50 NXTPAPER 5G y TCL 50 PRO NXTPAPER 5G, o la tablet TCL NXTPAPER 14, que incorporan la versión más reciente de esta tecnología, con funcionalidades más avanzadas y potenciadas por inteligencia artificial (IA), promoviendo así una experiencia visual más saludable.

La versión 3.0 de la tecnología NXTPAPER mantiene todas las ventajas de sus predecesoras e introduce varias mejoras y funciones optimizadas para los sentidos de la vista y el tacto, emulando así, más si cabe, la experiencia visual del papel. Una de sus principales novedades es la introducción de una tecla dedicada NXTPAPER Key que permite cambiar fácilmente de interfaz en función de las necesidades del usuario en cada momento del día: Modo tinta electrónica, Modo color o Modo estándar.

TCL NXTPAPER 3.0 también incorpora otras novedades como el filtro polarizado circular (CPL), que reproduce el recorrido de la luz natural –emisión, reflexión y retracción–o la tecnología DC Dimming, que elimina cualquier parpadeo de la imagen. Además, gracias a los avances de la IA, esta nueva versión cuenta con un sensor que ajusta automáticamente el color de la pantalla en función de la luz ambiental.

Los nuevos dispositivos incluyen también un Asistente para el Cuidado de la Vista integrado –que puede activarse y desactivarse con solo un clic– y que ayuda a los usuarios a desarrollar hábitos de visualización digital más saludables. El asistente puede enviar recordatorios de descanso durante el uso prolongado, siguiendo la regla 20-20-20, esto es, realizar pausas de 20 segundos cada 20 minutos centrándose en un objeto situado a 6 metros, una práctica muy recomendada por los expertos en salud ocular. Esta funcionalidad también detecta si existe escasez de luz o si el usuario está demasiado cerca para alertarle con pequeñas notificaciones.

Estos son solo algunos de los retos que rodean al ámbito de la salud ocular y el bienestar visual. A medida que la conciencia de los usuarios crece, la demanda por tecnologías que cuiden y protejan su visión también va en aumento, aunque en España sigue habiendo un trabajo muy importante de concienciación por delante.