Dentro de la psicología, hay diversidad de síndromes que nos hacen comportar de forma algo extraña. Es el caso del síndrome de Solomon, que suele pasar cuando queremos tener la aprobación de las otras personas aunque piensen de forma diferente a nosotros, y es entonces cuando cambiamos nuestras creencias y pensamientos.

Quien lo determinó fue el psicólogo Solomon Asch, sobre los años 50, y de ahí su nombre. Esto sucede ahora actualmente por lo que es un síndrome que se extiende en el tiempo, donde un grupo de personas aceptan ideas aunque crean que no son las buenas o están equivocadas.

Cuáles son las causas de este síndrome

Son distintas y cada persona las ve de una forma diferente. Así, hay quienes tienen ya este síndrome desde niños por la manera, algo estricta, en la que se han educado. Mientras que afecta a aquellos que son más inseguros con poca confianza en ellos mismos.

Este síndrome debe tratarse porque puede derivar en problemas más serios, como aislamientos sociales, estrés, ansiedad o depresión.

¿Cuál es el tratamiento?

De igual forma que otros síndromes, el tratamiento debe ser supervisado y guiado por un especialista. El psicólogo o psiquiatra debe hacerse cargo para que el enfermo deba hacer frente a este problema que puede ir a más.

Mantenerse firme en sus convicciones

No es tarea fácil, pero hay que ir, poco a poco, manifestando las opiniones que uno tiene aunque sean contrarias a los otros o bien a la persona que queremos agradar. Así hay que expresarnos libremente sin que esto suponga un problema.

Dejar de lado el miedo irracional

Intentar dejar de lado el terror o ese miedo irracional a no quedar mal debe atenuarse con el tiempo. El profesional debe ayudarnos a dejar de lado ese miedo porque si no, no avanzamos y muchas veces no podemos hacerlo nosotros mismos y necesitamos que alguien nos guíe.

Reivindica ser o pensar de forma diferencia

Si te sientes atacado, debes reivindicar tu forma de pensar, porque esto te dota de personalidad y te hace único.

Ensalza tus virtudes

En este caso, es importante dar a conocer tus virtudes y dejar de lado esas amenazas que te hacen ser más inferior.

Aprende del proceso

Para evitar el síndrome de Solomon es importante ver que puedes tener este problema, reconocerlo y aprender de este proceso porque esto nos ayudará a estar mejor con nosotros mismos.