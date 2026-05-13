Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado las reivindicaciones de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), que denuncia la «precariedad e inseguridad laboral» que sufre el colectivo de médicos de Sanidad Exterior, situación que, según señalan, se ha puesto de manifiesto durante la crisis del hantavirus. Además, los sanitarios de Sanidad Exterior han solicitado una auditoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar las condiciones y la capacidad de respuesta del sistema ante este tipo de crisis sanitarias.

Según explica CESM, el cuerpo de médicos de Sanidad Exterior se compone, junto al personal de enfermería, de funcionarios públicos que se encargan principalmente de la vigilancia sanitaria en fronteras y del servicio de vacunación para viajeros internacionales; «funciones con las que se encuentran plenamente comprometidos, y que son competencias exclusivas del Estado», añade.

De este modo, CESM y AMSE piden dotar de una plantilla adecuada (médicos, enfermeros y administrativos) a todos los centros de Sanidad Exterior. «Actualmente, la mayoría, en situación precaria con apenas 1 o 2 profesionales», denuncian.

Asimismo, reclaman disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia real 24 horas, especialmente en los puertos y aeropuertos designados para la atención a alertas internacionales y de los que «se carece de forma crónica».

Puestos de Control Fronterizos

Al hilo, piden proporcionar los equipos de protección personal y la formación en prevención de riesgos necesaria para la atención a incidentes en fronteras. Así como establecer una mejora en las condiciones económicas en los puestos, que sirva para equiparar las condiciones al resto de médicos del SNS, y conseguir así atraer y retener personal cualificado y con experiencia.

Las organizaciones también reclaman reconocer la disponibilidad para actuar en cualquier momento a través del complemento 24 horas, al igual que tienen el personal veterinario de los Puestos de Control Fronterizos (PCF). Además, defienden su inclusión en el SNS y contar con un sistema de citación de viajeros eficiente.

Denuncias

Los médicos de Sanidad Exterior denuncian que España incumple de forma reiterada el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), al no garantizar en los puertos y aeropuertos designados las capacidades básicas exigidas para responder a emergencias de salud pública. Alertan de graves carencias en vigilancia epidemiológica, recursos materiales y personal especializado, lo que supone, aseguran, un riesgo constante para la salud pública y un incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.

La Asociación de Médicos de Sanidad Exterior también critica la situación crónica de los Centros de Vacunación Internacional, especialmente durante los periodos estivales de máxima demanda. Denuncian que la falta estructural de personal obliga cada verano a imponer cambios horarios y sobrecargas laborales al personal médico y de enfermería, sin reforzar realmente el servicio. Además, advierten de que los bajos salarios y la ausencia de equiparación retributiva con los médicos del Sistema Nacional de Salud dificultan cubrir plazas y provocan abandono de profesionales.

Asimismo, consideran ineficaces e injustas las instrucciones aprobadas en 2016 sobre jornadas, horarios y productividad en los servicios médicos de Sanidad Exterior. Aunque reconocen la necesidad de mantener controles sanitarios permanentes en fronteras, denuncian que las condiciones impuestas son indignas y que los sistemas de productividad generan desigualdades y compensaciones insuficientes. Aseguran que esta situación dificulta retener personal y agrava la desmotivación del colectivo.

Por último, denuncian la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Política Territorial, de quienes dependen funcional y orgánicamente, respectivamente. Según explican, esta doble dependencia provoca que muchas instrucciones técnicas no puedan aplicarse por falta de medios humanos, materiales y de prevención de riesgos laborales. En este contexto, alertan de un clima generalizado de agotamiento y pérdida de profesionales cualificados, y reclaman una reforma profunda y urgente de la Sanidad Exterior para garantizar un servicio eficaz de protección de la salud pública. Estas denuncias y reclamaciones fueron enviadas a la ministra de Sanidad, Mónica. García, el pasado año 2025, sin que hasta el momento haya contestado a la preceptiva carta que enviaron estos profesionales.