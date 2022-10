Salud mental: por qué tirar las cosas de casa innecesarias para ser más ser feliz

Cada uno sabe qué le puede repercutir más o menos inestabilidad en su salud. Tener un hogar siendo un caos y un desorden puede incidir en nuestro nivel de ansiedad. Por esto es mejor tirar las cosas de casa innecesarias para ser más ser feliz. Descubre por qué.

Nos referimos especialmente a aquellas que no vamos a necesitar ni ahora ni más adelante y que solamente nos estorban.

Tirar las cosas de casa innecesarias para ser más ser feliz

Para ello y durante estos años han surgido diversos movimientos, como el cleanfullness, los métodos de Marie Kondo para poder ordenar y tirar los objetos que tenemos en casa y más. La finalidad es vivir bien y en bienestar en nuestro hogar, porque todavía menos es más.

Dar otra vida a las cosas

No se trata de guardar todo aquello que tengas, si al cabo de un año no has usado diversas cosas, según Marie Kondo, el momento de desprenderte de ellas. Por esto podemos donarlas, reciclarlas, darles una segunda vida y venderlas obteniendo así un dinero extra por ellas.

Verás que cuando lo haces te sentirás mejor y tendrás más espacio para guardar lo del día a día , y lo que realmente necesitas para vivir.

Organizarse

Este hecho no solamente permite que seamos más felices, si no que nos ayuda a una organización de casa más precisa y sin que cueste tanto.

Tiempo para otras cosas

Todo el tiempo que gastamos tirando, ordenando y pensando qué hacemos con aquello de más, lo podemos entonces invertir en otras cosas, como estar con los nuestros, hacer deporte o bien tener tiempo libre para nosotros.

Disfruta de sus ventajas

Como hemos apuntado, tirar las cosas innecesarias de casa ofrece ventajas. Nuestra mente estará tranquila, permite destinar el tiempo para nosotros y los nuestros, y no tendremos que ordenar durante tanto tiempo.

Si no lo tienes claro, en Internet hay plataformas, y los llamados gurús del orden que indican cómo debes hacerlo para tener una casa más ordenada, siempre donando aquellas cosas que te sobran.

A su vez, estas acciones son un canto a la protección del medio ambiente, algo que las generaciones más jóvenes ya tienen en su cerebro, así que nos les cuesta hacer tales acciones porque son para un presente y especialmente futuro mejor. Tenlo en cuenta y pon la casa en punto; tu mente te lo agradecerá.