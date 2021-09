Las verrugas son pequeños crecimientos en la piel, en su mayoría inofensivos. Surgen por diferentes causas y las podemos nombrar como formaciones elevadas sobre la piel con diferentes formas y consistencia. Cuáles son los remedios caseros para quitar las verrugas. Hay que señalar que se pueden diseminar de una parte del cuerpo a otra.

Sus causas son diversas, si bien, según cita Sanitas, se originan por la infección del Virus del Papiloma Humano (VPH), un patógeno con más de 100 subtipos.

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) destaca que el 10%-12% de las verrugas aparecen en edad pediátrica y son más frecuentes en niñas que en niños. En las primeras surgen a los 13 años, mientras que en los varones lo hacen a los 14,5 años.

Tipos de verrugas

Medline Plus cita que hay diversos tipos de verrugas, entre las que podemos destacar las comunes, que suelen aparecer en las manos, pero pueden aparecer en cualquier otra parte. Las tipo planas están en la cara y la frente.

Por otra están las verrugas genitales que usualmente aparecen en los órganos genitales, en la zona púbica y en el espacio entre los muslos. Las plantares se encuentran en las plantas de los pies y pueden llegar a ser muy dolorosas.

Por su parte, los papilomas en las mucosas se presentan en las membranas mucosas, principalmente en la boca o la vagina, y son blancos.

¿Cuáles son los remedios caseros para quitar las verrugas?

Bicarbonato de sodio

Este remedio va perfecto para paliar determinados problemas de la piel. En este caso, podemos mezclar el bicarbonato con vinagre frotando sobre la zona de la verruga. Veremos cómo puede ir reduciéndose.

Aceite de ricino

Es otro remedio casero para quitar las verrugas. En este caso, es también un buen remedio para muchas otras afecciones que tenemos en la piel.

Vinagre de manzana

Es otro remedio recurrente para un séquito de problemas. Verás como si te aplicas una gota de vinagre encima de la verruga diariamente es posible que esta verruga vaya desapareciendo.

Limón y sal

Hogarmanía cita algunos otros consejos para quitar verrugas rápido y con remedios caseros. Así cogemos un trocito de limón con la parte de la piel hacia abajo. Cuando la parte de la piel empiece a estar muy caliente, añadimos sal y lo aplicamos sobre la zona afectada. Lo sujetaremos con una tirita.

Aloe vera

Es otro remedio que sirve para muchas afecciones de nuestra piel. Es un método natural muy efectivo porque el aloe vera es una planta con propiedades regenerativas. Su función es la renovación de las células muertas de la piel.

Aceite de árbol del té

Suele tener funciones antibacterianas, antivirales y también antifúngicas. Por esto es escogido, entre otros, para aplicar sobre la piel e intentar reducir las verrugas que tenemos.

Tratamientos

Medicamentos

Según Mayo Clinic, existen algunos medicamentos que se recetan para eliminar las verrugas. Por ejemplo está el exfoliante más fuerte (ácido salicílico) que permiten trabajar quitando las capas de una verruga poco a poco. Los estudios demuestran que el ácido salicílico es más efectivo cuando se combina con enfriamiento.

Otra manera es a través de crioterapia, la terapia de enfriamiento que se realiza en el consultorio del médico consiste en la aplicación de nitrógeno líquido en la verruga.

Por su parte, desde Medline Plus indican que existen medicamentos de venta libre disponibles para eliminar las verrugas. Mientras que están los tratamientos que debe recetarnos el doctor que es quien revisará el problema para poder reducir y tratar según sea la causa.

Lo mejor es no tocar las verrugas si no que sea el médico quien las examine y las trate. Como hemos señalado, en gran parte de las ocasiones, es de señalar que se van solas y a veces ni nos damos cuenta de que han salido si no han molestado ni las hemos visto.

Otras terapias

Cinfa Salud señala otras terapias como la aplicación de otros productos químicos, físicos o la utilización de cirugía.

¿Pueden irse solas?

Pues la mayor parte de las veces sí, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) lo confirma. Al parecer desaparecen por sí solas en seis meses en el 30% de los casos y, en el 40%, a los dos años.

Aunque también pueden no hacerlo nunca o provocar dolor, algún tipo de molestia, aumentar su tamaño o resultar antiestéticas, sobre todo si aparecen en el rostro. Entonces el médico debe actuar, pero no por ser algo estético si no porque pueden ir a más.

Qué hacer cuando sale una verruga

Aplicar los diversos remedios caseros, pero los tratamientos del especialista no pueden ser sustituidos por los primeros porque son prioritarios.

Al pasar los días, si la cosa no se va, entonces debemos hacer un segunda visita para comprobar que todo vaya correcto.

Además hay que verificar que estos remedios caseros no sean perjudiciales y no comporten contraindicaciones en nuestra piel.