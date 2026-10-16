Quirónsalud obtiene 17 galardones en los Premios IQVIA Hospitales Top 20 2026

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Quirónsalud ha sido distinguido con un total de 17 galardones en la vigésimo séptima edición de los Premios IQVIA Hospitales Top 20, consolidando una vez más su posición como uno de los grupos hospitalarios de referencia en España. Los reconocimientos han recaído en ocho hospitales del Grupo, que han destacado tanto por la excelencia de sus resultados asistenciales en distintas áreas clínicas como por la calidad de su gestión hospitalaria.

Esta XXVII edición ha contado con la participación de 200 hospitales públicos y privados de toda España y analiza los resultados obtenidos por los centros en diferentes especialidades y categorías de gestión. Los premios evalúan tanto la calidad asistencial, como los resultados clínicos y la eficiencia hospitalaria con una nueva dimensión centrada en la adecuación de la práctica asistencial.

Entre los hospitales más premiados destaca el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que ha recibido seis galardones en las áreas de Digestivo, Respiratorio, Musculoesquelético, Riñón y vías urinarias y Sistema Nervioso, además del reconocimiento Top Global en la categoría de hospitales de referencia regional y nacional.

Por su parte, el Hospital Universitario Infanta Elena ha obtenido cuatro premios, siendo reconocido en las áreas de Digestivo, Riñón y vías urinarias, Mujer y Atención al Paciente Crítico. Asimismo, el Hospital Universitario General de Villalba ha logrado dos distinciones, una en Riñón y vías urinarias y otra en la categoría Top Global para hospitales públicos grandes.

También han resultado galardonados el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, en el área de Respiratorio; el Hospital Quirónsalud Valencia, en Musculoesquelético; el Hospital Quirónsalud Marbella, en Riñón y vías urinarias; la Clínica Rotger, en Atención al Paciente Crítico; y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, reconocido en la categoría Top Global para hospitales públicos con especialidades de referencia.

Metodología de los Premios Top 20

Los Premios Hospitales Top 20, impulsados por IQVIA, constituyen uno de los programas de evaluación hospitalaria más consolidados de España. Con más de 25 años de trayectoria, analizan el desempeño de los centros sanitarios mediante indicadores objetivos obtenidos a partir de datos asistenciales y de gestión registrados de forma rutinaria.

Actualmente, el programa IQVIA Hospitales Top 20 analiza más de 30 procesos clínicos y evalúa más de 120 indicadores objetivos en múltiples áreas asistenciales. Gracias a esta metodología, basada en datos procedentes de la práctica asistencial real, los hospitales participantes pueden comparar sus resultados con los de centros de características similares, identificar oportunidades de mejora y compartir buenas prácticas orientadas a reforzar la calidad, la eficiencia y los resultados en salud.

Otros reconocimientos

Asimismo, el Grupo Quirónsalud continúa consolidando su posicionamiento como referente nacional e internacional en excelencia asistencial, innovación y sostenibilidad. En este sentido, catorce hospitales del Grupo han sido incluidos en la lista de los mejores hospitales del mundo elaborada por la revista Newsweek, mientras que otros tres centros han sido reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del planeta en la primera edición del ranking World’s Greenest Hospitals 2026.

La calidad de los centros de Quirónsalud también ha sido reconocida en áreas de alta especialización, con tres hospitales del Grupo incluidos en el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2027, elaborado igualmente por Newsweek, que identifica a los centros de referencia internacional en distintas especialidades médicas.

Además, ocho hospitales de Quirónsalud figuran entre los 25 mejores centros hospitalarios de España en el ranking publicado por Forbes en 2026, un reconocimiento que avala la calidad asistencial, la capacidad tecnológica y la confianza depositada por pacientes y profesionales.

A estos reconocimientos, se suman otros ocho hospitales del Grupo, que han sido destacados entre los mejores de España según los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards 2026.