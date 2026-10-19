Quirónprevención y UAX lanzan un Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

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Quirónprevención y XTART Formación, perteneciente al Grupo UAX, lanzan el Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales con el fin de responder a la creciente demanda de profesionales capacitados en el sector de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Este programa educativo especializado, reconocido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, convierte a XTART en el único centro de FP privado con esta titulación online de la mano de Quironprevención. Comprende dos años de formación, durante los cuales se combina la modalidad Virtual, —lo que permite el acceso a estudiantes de todo el territorio nacional—, con 500 horas de prácticas presenciales en la red de más de 300 centros de Quirónprevención distribuidos por toda España. Esta metodología garantiza una formación integral y estrechamente vinculada a la realidad profesional del sector.

Al finalizar, los alumnos estarán preparados para desempeñar roles y funciones de los Técnicos Superiores en Riesgos Profesionales, que se encuentran reguladas por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 36 (Funciones de nivel intermedio).

Todos estos perfiles profesionales tienen como fin la promoción de la prevención y protección de la salud de las personas trabajadoras. Así, los estudiantes de este ciclo superior profundizan en temas como los distintos tipos de riesgos que existen en el entorno laboral, conocimientos técnicos sobre la gestión de la prevención, actuación ante emergencias o el desarrollo de aptitudes para desempeñar formaciones sobre prevención, entre otros. Todas las asignaturas están tutorizadas por profesionales de Quirónprevención, que aportan una visión práctica y adaptada a la realidad en la empresa. Además, el ciclo incluye módulos de inglés, nuevas tecnologías y comunicación.

Como apunta Ignasi Colindres, director de Negocio de Quirónprevención, “una de las ventajas distintivas de este ciclo es la apuesta de nuestra compañía por estos futuros profesionales del sector. Pondremos a su disposición nuestra red de centros y nuestro talento para integrarles en el mercado laboral, con el objetivo de incorporar en plantilla a todas las personas que demuestren su valía, aptitud y compromiso durante la formación”.

Desde XTART Formación Profesional, David Martín Ruiz, director Académico de FP del Grupo Educativo UAX, señala que “este nuevo Grado Superior refleja nuestro compromiso con una formación profesional de calidad y orientada al empleo. Las alianzas con referentes del sector, como Quirónprevención, son un sello de identidad del Grupo UAX, al que pertenece Xtart FP, y una garantía para formar a los profesionales que demanda el mercado”.