¿Qué es la regla 20-20-20? El consejo de un oftalmólogo para reducir la fatiga visual por las pantallas

Llovet también ha sugerido que se aumente el tamaño de letra en los dispositivos electrónicos para reducir el esfuerzo de enfoque y, entre otras medidas no relacionadas directamente con las pantallas, ha instado a dormir lo suficiente y aprender a gestionar el estrés, ya que son dos factores que influyen en la fatiga ocular, y acondicionar el espacio de trabajo vigilando temperatura, humedad y ventilación.

En caso de que aparezcan molestias, como visión borrosa, sequedad o dolor de cabeza, de forma recurrente o persistente, ha llamado a no normalizarlo y consultar con un especialista para determinar su origen y descartar otros problemas visuales.

A través de la puesta en práctica de estos consejos, ha afirmado que se puede conseguir una vuelta a la rutina más cómoda para los ojos. Asimismo, ha señalado que mantener actualizada la graduación y realizar revisiones oftalmológicas periódicas permite detectar y corregir problemas de visión que pueden aumentar el esfuerzo visual frente a las pantallas.

Fatiga visual

El último Estudio de la Visión en España, elaborado por Baviera, recoge que más de la mitad de los españoles sufre fatiga o molestias visuales tras utilizar dispositivos electrónicos. Esta cifra alcanza el 64 por ciento entre quienes pasan más de seis horas al día frente a pantallas de lunes a viernes, lo que es habitual durante la jornada laboral.

La fatiga visual o astenopia se produce cuando el músculo ciliar, que se encarga de enfocar los objetos cercanos, se ve sometido a un sobresfuerzo sostenido. Los dispositivos electrónicos agravan esto por la reducción del parpadeo que provoca la concentración en la pantalla y por la exposición a la luz azul-violeta que emiten.

Los síntomas más habituales de la fatiga visual son la visión borrosa, el enrojecimiento, el dolor de cabeza, el lagrimeo, la sequedad ocular y, en los casos más intensos, una disminución temporal de la agudeza visual.