Qué es la eutanasia: cómo funciona, qué tipos hay, procedimiento, quién la solicita y cuánto tarda en hacer efecto

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El caso de la joven Noelia Castillo Ramos ha reabierto el polémico debate sobre la eutanasia en España. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Quién puede solicitarla? ¿Y cómo funciona? La legislación vigente establece una serie de requisitos y unos tiempos definidos para solicitarla.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que permite provocar la muerte de una persona de forma directa y controlada por médicos. Esto se da siempre que sea expresado de forma consciente por el paciente y en un contexto de sufrimiento grave y constante.

En España está regulado por la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, que está en vigor desde 2021, que la reconoce como un derecho individual.

¿Quién puede solicitarla?

No cualquier persona puede acceder a la eutanasia. La ley exige una serie de requisitos para solicitarla:

Ser mayor de edad.

Tener nacionalidad española.

Estar en pleno uso de las facultades.

Sufrir una enfermedad incurable.

Padecimiento crónico y además incapacitante.

El sufrimiento debe ser intolerable por parte del paciente.

Esto lo que significa es que no se puede solicitar la eutanasia sin estar enfermo, salvo que esté en un documento como un testamento vital.

¿Cómo es el procedimiento?

El proceso está diseñado para que se garantice que la decisión sea tomada de una forma libre y meditada.

Primero, el paciente debe presentar dos solicitudes con al menos 15 días de separación entre una y otra. Después, intervienen dos médicos y una comisión que valoran la solicitud del paciente.

En unas condiciones normales, todo el proceso puede durar entre 30 y 40 días, aunque se puede acelerar si el estado del paciente empeora.

Tipos de eutanasia

La ley contempla tres tipos de eutanasia:

Eutanasia activa o directa: Acciones directas por parte del médico para causar la muerte rápida del paciente , como por ejemplo la inyección letal.

Acciones directas por , como por ejemplo la Eutanasia pasiva o indirecta: Suspensión o no inicio de tratamientos , medicamentos o soporte vital como un respirador que prolongarían la vida del paciente , permitiendo que la enfermedad siga con su curso natural.

, medicamentos o soporte vital como un respirador , permitiendo que la enfermedad siga con su curso natural. Eutanasia indirecta: El objetivo principal es aliviar el dolor del paciente, como en cuidados paliativos, utilizando medicamentos que, como efectos secundarios no buscados, acortan la vida.

¿Cuánto tarda en hacer efecto?

Una vez administrada, la eutanasia suele hacer efecto en pocos minutos. Los medicamentos utilizados primero inducirán al paciente en una sedación y, posteriormente, el fallecimiento.

Este procedimiento está diseñado para que sea indoloro para el paciente y muy controlado por parte de los profesionales médicos.