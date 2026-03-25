Última hora de la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, en directo | Cuándo es, qué le pasó y todo sobre su entrevista

El pasado martes 24 de marzo, durante la emisión de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, los espectadores de Antena 3 se vieron sorprendidos al conocer a Noelia Castillo Ramos. La joven de 25 años lleva muchísimo tiempo tratando de conseguir una muerte digna a través de la eutanasia. Ahora, Noelia vuelve al programa de Sonsoles para dar su última entrevista.

Después de luchar por cumplir su objetivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado su decisión, tal y como ocurrió con el Tribunal Constitucional en España. Es importante tener en cuenta que el padre de Noelia Castillo ha tratado por todos los medios de paralizar la petición de su hija, y hacerlo en diferentes ocasiones. A pesar de todo, no ha logrado su cometido a pesar de la larga y compleja batalla judicial a la que han tenido que hacer frente. Tras conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala su decisión, la joven ha querido conceder su última entrevista.

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

La vida de Noelia se transformó radicalmente después de sufrir una agresión sexual y un posterior intento de suicidio, provocado por el ataque, que le dejó parapléjica. La lesión medular fue irreversible, provocándole:

Dependencia total para realizar las actividades diarias.

Dolor crónico intenso y constante.

Limitaciones físicas y deterioro emocional que la llevaron a tomar la decisión de solicitar la eutanasia.

¿A qué hora es la entrevista a Noelia?

La última entrevista que dará Noelia antes de recibir la eutanasia es este miércoles a las 17:00 horas, en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, para contar en detalle su caso.

Noelia Castillo creció con una red familiar de apoyo ausente, por lo que vivió tutelada por el sistema de protección de menores. De hecho, tras su intento de suicidio y su consecuente lesión, ha vivido en centros sociosanitarios que han asistido sus necesidades especiales.