Última hora de la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, en directo | Cuándo es, qué le pasó y todo sobre su entrevista
La vida de Noelia se transformó después de sufrir una agresión sexual y un intento de suicidio
El pasado martes 24 de marzo, durante la emisión de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, los espectadores de Antena 3 se vieron sorprendidos al conocer a Noelia Castillo Ramos. La joven de 25 años lleva muchísimo tiempo tratando de conseguir una muerte digna a través de la eutanasia. Ahora, Noelia vuelve al programa de Sonsoles para dar su última entrevista.
Después de luchar por cumplir su objetivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado su decisión, tal y como ocurrió con el Tribunal Constitucional en España. Es importante tener en cuenta que el padre de Noelia Castillo ha tratado por todos los medios de paralizar la petición de su hija, y hacerlo en diferentes ocasiones. A pesar de todo, no ha logrado su cometido a pesar de la larga y compleja batalla judicial a la que han tenido que hacer frente. Tras conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala su decisión, la joven ha querido conceder su última entrevista.
¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?
La vida de Noelia se transformó radicalmente después de sufrir una agresión sexual y un posterior intento de suicidio, provocado por el ataque, que le dejó parapléjica. La lesión medular fue irreversible, provocándole:
- Dependencia total para realizar las actividades diarias.
- Dolor crónico intenso y constante.
- Limitaciones físicas y deterioro emocional que la llevaron a tomar la decisión de solicitar la eutanasia.
¿A qué hora es la entrevista a Noelia?
La última entrevista que dará Noelia antes de recibir la eutanasia es este miércoles a las 17:00 horas, en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, para contar en detalle su caso.
Noelia Castillo creció con una red familiar de apoyo ausente, por lo que vivió tutelada por el sistema de protección de menores. De hecho, tras su intento de suicidio y su consecuente lesión, ha vivido en centros sociosanitarios que han asistido sus necesidades especiales.
🟠 Noelia, la joven que ha logrado que den luz verde a su eutanasia, concede su última entrevista.
Al completo. ▶️ https://t.co/S4GPk5exp5
🔔 Esta tarde, a partir de las 17:00h, la entrevista completa EN DIRECTO en @antena3com. pic.twitter.com/udLQ3BiapP
— Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 25, 2026
¿Es legal la eutanasia en España?
La eutanasia es legal en España desde el 25 de junio de 2021, regulada por la Ley Orgánica 3/2021. Permite a pacientes con enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos e imposibilitantes, solicitar ayuda médica para morir si sufren un dolor físico o psíquico constante e intolerable.
¿Cuántos años tiene Noelia?
Noelia tiene 25 años y, a pesar de su juventud, su edad adulta le ha permitido ejercer legalmente el derecho a decidir sobre la eutanasia, pero también ha marcado la intensidad de la atención mediática y judicial que su caso ha recibido.
¿Quién es la madre de Noelia?
La madre de Noelia, Yolanda Ramos, ha mostrado desacuerdo con la decisión de su hija de recibir la eutanasia, pero ha decidido acompañarla hasta el final y brindarle apoyo emocional en sus últimos días. Por el contrario, el padre de Noelia se opuso firmemente, recurriendo a instancias judiciales y contando con el respaldo de organizaciones como Abogados Cristianos para intentar frenar el procedimiento.
¿Qué le pasó a Noelia?
Noelia Castillo Ramos sufrió una agresión sexual y, como consecuencia de ese ataque, llevó a cabo un intento de suicidio que la dejó en un estado parapléjico.
¿A qué hora es la entrevista?
La entrevista a Noelia Castillo Ramos será a las 17:00 horas en Antena 3, donde explicará a detalle lo que le pasó.
El padre de Noelia se niega a que reciba la eutanasia
El padre de Noelia, a diferencia de su madre, se ha negado rotundamente desde el primer momento a que su hija reciba la eutanasia, recurriendo hasta a Abogados Cristianos.