Por qué debes consultar en Mejoresdoctors.com antes de ponerte en manos de un médico

Fact checked

Con la salud no se juega, y lo sabes bien. Por eso, debemos estar ciento por ciento seguros de que el médico, cirujano o doctor, en definitiva, quien nos atiende en materia sanitaria, es el mejor en su campo de especialidad o, al menos, de los mejores. Y lo mejor de todo es que esta información es de dominio público gracias a Mejoresdoctors.com.

¿Y qué es Mejoresdoctors.com? Pues, en pocas palabras, un compendio en el que se detallan los mejores médicos que hay en España según su especialidad. Así, por ejemplo, si buscamos un dermatólogo, pues solo hemos de ir a la pestaña de Dermatología, hacer clic, y ahí nos aparecerán los doctores más destacados en lo que a la salud de la piel se refiere. Como verás en la web, te aparece un listado potente con el nombre completo, el centro donde trabaja, el contacto, etc.; para que luego tú ya valores si te convence o no.

Podemos hacer el mismo procedimiento para buscar cualquier médico de todas estas especialidades distintas (en total, hasta la fecha, son 27): Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Dermatología (ya mencionada), Endocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Hematología y Hemoterapia, Inmunología, Medicina Interna, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología.

¿Por qué es importante consultar antes en Mejoresdoctors.com?

Obviamente, no podemos decir nada malo de la sanidad pública y privada de España. Al contrario. Pero sí podemos asegurar que no es lo mismo ponerse en manos de un profesional en el que confías que hacer lo propio con uno que no te da buena espina, porque, como ocurre con todo en la vida, en el mundo de la salud también los hay mejores, peores y regulares.

Por eso, quizá para ir sobre seguro, sería recomendable que buscaras en Mejoresdoctors.com antes de elegir a un médico en concreto. O también, una vez que te hayan asignado un doctor en tu centro privado o público, puedes buscarle en esta plataforma para ver si aparece. De esta forma, tendrás claro si el profesional que te atiende es uno de los más competentes y fiables en su rama de especialidad.

¿Y por qué he de confiar en esta web?, te estarás preguntando. Pues, básicamente, porque es 100% independiente (no tiene ni publicidad ni patrocinios ni hay empresas detrás) y está elaborada, precisamente, por profesionales de la salud que no ganan nada haciendo este listado. De hecho, esta plataforma nace con el único objetivo de «ofrecer a los pacientes la guía más completa, detallada y verificada para conocer en profundidad a los mejores profesionales sanitarios en prevención, diagnóstico y tratamiento, con el fin de asegurar la mejor referencia médica en momentos decisivos de la vida».

¿Y quién forma parte de Mejoresdoctors.com? Pues en total (y de momento, ya que la lista se irá ampliando con el paso del tiempo) hay recogidos nada menos que un total de 350 profesionales de la sanidad pública y privada, quienes, debido a su trayectoria, son reconocidos como los mejores médicos en su especialidad concreta. Una elección que, como te hemos avanzado anteriormente, recae en el Consejo Rector y el Equipo Técnico de MejoresDoctors, los cuales, junto con un Panel Académico-Profesional y un partner especializado en mistery shopper, contrastan y renuevan periódicamente el compendio de doctores.

MejoresDoctors marca un antes y un después en la medicina

El nacimiento de esta web marca, sin duda, un antes y un después en el sistema sanitario español, ya que, hasta ahora, no era posible saber qué médicos eran los mejores en su campo de especialidad. Sí, es cierto que existían (y existen) webs en las que aparecen ránquines de doctores, estas no son nada fiables, ya que los profesionales tienen que pagar para que su nombre se vea reflejado en ellas.

En Mejoresdoctors.com, por el contrario, no se permite que nadie pague por aparecer como uno de los mejores médicos del país. Aunque sí que hay un equipo de profesionales que selecciona quién forma parte del listado —a través de criterios cualitativos y diversas Certificaciones ISO en España que avalan su gobernanza—, los doctores (o respectivos equipos) que crean que merecen aparecer en la plataforma, deben enviar una petición a través de la propia web, y entonces será el equipo el que decida si han de incluirlo o no tras realizar las valoraciones oportunas.

Así, Mejoresdoctors.com consigue mantener su independencia y libertad, pues, además, no mantiene ninguna relación con los médicos y cirujanos recomendados a los pacientes y no está sometido a interferencias publicitarias de ningún tipo ni contempla patrocinios de actos.

En definitiva, esta plataforma es el resultado de años de descontento en el sector sanitario español, que, harto de ver cómo se adulteraban los ránquines a través plataformas de pago (oculto), ha decidido dar un paso al frente para poner al servicio del público, al fin, un listado real con los mejores médicos de España.