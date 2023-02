¿Qué es la cocaína rosa y por qué preocupa tanto a los expertos?

Fact checked

El universo de sustancias estupefacientes es mucho más amplio de lo que solemos ver en los medios y la realidad. Eso hace que muchas de las drogas en cuestión sean denominadas a partir de características únicas, especiales. Si te preguntas qué es la cocaína rosa, y por qué se la llama de esta forma, vamos a descubrirlo.

Lo primero que debes saber es que se trata del mismo producto conocido como «tusi», «eros» o «nexus». Hablamos de un polvo de color rosado que no es tan común como otros estupefacientes por su «accesibilidad». Básicamente son menos los individuos que lo consumen y, por eso, es menos habitual escuchar sobre ella.

Cualidades y efectos de la cocaína rosa

La primera vez que muchos oyeron acerca de esta sustancia fue en el año 2021, más concretamente en febrero. Esta sustancia le fue incautada a un ciudadano colombiano en Zaragoza. Probablemente recordarás la «operación Cantinflas» y todo lo que se hablaba en torno a tal cocaína.

Al parecer, no era la que solíamos encontrarnos en otras situaciones, sino que había sido diseñada a partir del LSD, sumándole una proporción del MDMA, una combinación de psicotrópicos de efectos alucinógenos inmediatos. Pero, a diferencia de otros preparados muy similares, en éste el consumidor asimismo experimenta euforia.

El problema para quien toma la mala decisión de introducir cocaína rosa en su organismo es que cree que puede controlar las circunstancias que lo rodean, cuando la mayoría de sus capacidades son limitadas por el nexus.

Eso hace que no pocos consumidores de tusi piensen que abusar de esta droga sintética no les traerá problemas. Pero, con el consumo repetitivo, la persona entra en un estado de excitación y nerviosismo del que no logra salir.

¿Cuál es su relación con la cocaína?

En pocas palabras, no hay relación alguna en cuanto al origen ni a la elaboración del eros y la cocaína normal. Lleva este nombre de «cocaína rosa» porque su aspecto es similar al de la cocaína aunque de color rosado. Aquellos que tenían ante sus ojos por primera vez la droga la confundían con cocaína, y de ahí el error.

Ahora bien, sí se parecen en que su potencial de adicción es alto y, transcurridas algunas horas de su utilización, aparecen síntomas como ataques de pánico, y ataques de ansiedad, hasta que se cae en una fuerte depresión. Como sabemos, este tipo de sustancias no son nada buenas y el resultado puede ser explosivo.