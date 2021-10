Los puntos rojos en los pies son probablemente una reacción a algo como alérgenos y picaduras de insectos, una infección por hongos o una afección preexistente ya tratada. Es importante investigar la causa para desarrollar el tratamiento adecuado. Uno de los orígenes de estos puntos rojos puede ser la psoriasis que suele presentarse tanto en adultos como en niños. Para tratar esta afección hay una alta variación de cremas, ungüentos y medicamentos. La terapia con luz ultravioleta es otra opción. La mayoría de los pacientes que acuden a la atención primaria pueden tratarse con terapia tópica por si sola.

Causas de los puntos rojos en los pies

En la práctica, los puntos rojos en los pies se pueden deben a varias causas, aquí conoceremos algunas de ellas.

El pie de atleta es una infección micótica de la piel de los pies. Suele extenderse entre los dedos y las plantas de los pies. La piel suele mantenerse seca, descamada, con picazón y a veces incluye puntos rojos en los pies o pequeños sacos de líquido que parecen pequeños granos.

Picadura de insectos, la cual puede ser provocada por insectos o por la mordedura de un artrópodo. Estas mordeduras pueden dejar puntos rojos en los pies elevados e inflamados. Es importante tener en cuenta que la gravedad de las picaduras de insectos puede variar desde leves hasta potencialmente mortales.

Dermatitis alérgica por contacto , es causada por una reacción de hipersensibilidad cuando la piel está en contacto con una sustancia extraña. Pueden aparecer puntos rojos en los pies, hinchazón ampollas, ardor, picazón, dolor y grietas.

Dermatitis de contacto irritante , es una reacción cutánea no alérgica, dolorosa causada por una lesión cutánea, efectos tóxicos directos o inflamatorios por contacto con un irritante. Produciendo dolor, hinchazón, enrojecimiento esto puede ocurrir tanto en adultos como en niños. Los detergentes, el jabón, los limpiadores y el ácido causan este tipo de dermatitis.

El eccema es la forma más común de dermatitis. Las causas del eccema incluyen factores genéticos y ambientales. El eccema generalmente se desarrolla en niños, pero también se puede observar en adultos. Aparece como piel enrojecida, seca y con picazón que puede provocar una infección. La piel seca puede causar arañazos, lo que hace que se convierta en una erupción.

Cuando consultar a un doctor

Las manchas rojas en los pies pueden tener varias causas posibles. La mayoría de los orígenes de estas manchas no producen grandes problemas y pueden tratarse en casa con remedios caseros o de venta libre.

Es importante identificar la causa de estas manchas para plantear un tratamiento adecuado y eficaz. Cuando los síntomas empeoran se debe buscar la ayuda de un profesional.

Se debe recurrir a un médico cuando: los medicamentos de venta libre no hayan dado el resultado esperado, si un niño tiene manchas rojas y no toma suficiente agua como para mantenerse hidratado, los síntomas no mejoran ya pasados los 10 días, empeoran o se propagan.