Psicología: evita conflictos con la familia en Navidad con estos consejos

En estas fiestas, hay regalos, los buenos deseos y, especialmente, las largas sobremesas son una constante. Como tendremos variedad de reencuentros con familiares que puede que veamos poco, es importante mantener la compostura y la armonía. No siempre es fácil, y por esto evita conflictos con la familia en Navidad. Sigue estos consejos.

A veces hay que morderse la lengua y mantener la calma para que una comida no se convierta en toda una odisea.

Evita conflictos con la familia en Navidad

No cambiarás a tu familia

Hay que aceptar que la familia es la que uno crea, no de la que uno procede. Según Psicopartner, es muy importante no tratar de cambiar a la familia, y en estas fechas se deben evitar las discusiones en la medida de lo posible. Hay que esquivar los temas de política, religión, preferencias sexuales y todo aquello que pueda suscitar opiniones encontradas.

Qué pasa con la familia política

Los expertos aconsejan el reparto equitativo de las visitas y estancias en ambas familias porque es algo muy importante.

Divertirse

Como sabemos, hay determinados temas que no pueden tocarse para pasar una Navidad en familia, entonces nuestro objetivo debe ser disfrutar todos juntos. Todo el mundo tiene cosas buenas, hay que escuchar a la familia, aprender de ellos y divertirse.

Dispuesto a ayudar

Uno ha de estar siempre disponible para ayudar, si los familiares están preparando una comida, por ejemplo, uno ha de colaborar activamente.

Pregunta antes quien habrá y evita hablar de tal cosa con ese familiar

Antes de ir a una comida o cena de Navidad, debes saber las personas que seréis. Porque seguramente hay algun familiar que no te debe caer muy bien pero que no puedes evitar. Intenta entonces tener menos conversaciones con él o no hablar de determinados temas que sabes que pueden llegar a importantes conflictos.

Ir a otro lugar si no te apetece

Tampoco estamos obligados a ir a según qué lugares y a pasarlo mal. En este sentido, siempre podemos dar una excusa, decir que en esta cena debemos ir a otra casa porque tenemos un compromiso y siempre quedas bien. Puede evitarte pasarlo mal en determinados momentos y no tenemos porqué estar ante estas situaciones. Como hemos destacado, la Navidad es unión, es alegría y no pasarlo mal.

Relax

Quizás antes o después de tales reuniones familiares, hay que hacer un trabajo de conciencia y de relajación, pues seguro que habrá momentos en que nos sentiremos incómodos y esto es lo que hay que evitar. Pero más todavía no centrarse en determinados conflictos que pueden salir.

Por esto la relajación o la meditación debe ayudarnos en todo ello para afrontar mejor las fiestas navideñas.

Sigue con tus rutinas

Si haces ejercicio a diario, y estos días lo tienes complicado pero crees que es lo más importante para ti, entonces hazlo. Te ayudará a seguir tus rutinas y tu equilibrio mental estará entonces garantizado para evitar conflictos con nadie.

Deja espacio a tus hijos

Los niños se divierten mucho en estos días. Les dedicamos horas, pero hay que dejarles su espacio para que estén también solos, puedan hacer sus deberes y no tan inundados por ese espíritu consumistas que no lleva a ningún lugar.

Siéntate con personas más afines

En general, debemos pasar más tiempo con personas algo más afines a nosotros. Que no nos mareen y que nos ofrezcan esa paz y divertimento que esperamos. Entonces si podemos estar algo más lejos de los que no nos llevamos tan bien, podremos tener una cena algo más calmada y divertida.

Hay que quedar bien

Si vas a una comida que no te apetece nada, puedes cumplir el expediente, comer y luego irte porque debes ir a otro lugar.