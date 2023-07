Una proteína causaría la resistencia a la insulina en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos

Fact checked

En OKSALUD, entrevistamos a la Dra. Elena Troncoso, responsable de la Unidad de Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP) de Ginemed Sevilla, y la embrióloga Mónica Dorado, responsable de Laboratorio de Ginemed Huelva, para abordar el síndrome de ovarios poliquísticos (SOP). Una patología que afecta al 15% de la población femenina en edad reproductiva.

Pregunta.-¿Qué porcentaje de mujeres en España padecen el Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP)?

Respuesta.-El Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP) es el desorden endocrino más frecuente en las mujeres. Es un trastorno metabólico complejo asociado con la disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo, obesidad y resistencia a la insulina, generando problemas de fertilidad. Afecta aproximadamente al 15 % de la población femenina en edad reproductiva.

P.-¿Cómo afecta el Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) a la fertilidad?

R.-El Síndrome de Ovarios Poliquísticos puede tener un impacto significativo en la fertilidad de una mujer. Las alteraciones hormonales características del SOP pueden afectar principalmente a la ovulación. Las mujeres con SOP suelen tener ciclos menstruales irregulares debido a que las ovulaciones se encuentran alteradas o incluso ausentes.

Si no hay ovulación o esta no se produce de forma regular todos los meses, las probabilidades de embarazo disminuyen. Esta situación puede desencadenar en problemas de fertilidad y dificultad para concebir. Sin embargo, es importante destacar que no todas las mujeres con SOP tienen problemas de fertilidad, y muchas de ellas pueden lograr un embarazo con el tratamiento adecuado.

P.-¿Quiénes son susceptibles de padecer este síndrome? ¿Cuáles son sus causas?

R.-El Síndrome de Ovarios Poliquísticos puede afectar a mujeres de diferentes edades y antecedentes familiares. Aunque la causa exacta del SOP aún no se comprende completamente, se cree que existen factores genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo. Ginemed ha participado en un estudio para investigar el papel de una proteína -Sam68- en la resistencia a la insulina que presentan las mujeres con SOP.

P.- ¿Cuáles son las primeras conclusiones de esta relación?

R.- (Mónica Dorado). Los resultados del estudio sugieren el posible papel de esta proteína, Sam68, en la resistencia a la insulina en las mujeres con SOP. En este sentido, según nuestros resultados, se puede intuir que existe una relación entre el funcionamiento de Sam68 y la respuesta a la insulina: la baja presencia de la proteína Sam68 se relaciona con baja respuesta, y viceversa, su sobreexpresión derivó en una mejor respuesta a la insulina. En otras palabras, las mujeres con SOP analizadas presentaron una expresión más baja de Sam68, así como del receptor de insulina.

P.- ¿Qué relación existe entre el SOP y la resistencia a la insulina?

R.-Existe una relación conocida entre el Síndrome de Ovarios Poliquísticos y la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina supone que las células del cuerpo no responden adecuadamente a esta hormona encargada de regular la cantidad de glucosa en sangre. Al no funcionar correctamente, aumentan los niveles de insulina en sangre.

Se ha observado que las mujeres con SOP tienen una mayor prevalencia de resistencia a la insulina en comparación con la población general. La resistencia a la insulina puede estar relacionada con la aparición y la gravedad de los síntomas del SOP, así como en el desarrollo de complicaciones relacionadas con el Síndrome de Ovarios Poliquísticos, como la diabetes tipo 2.

P.- ¿Qué recomendaciones daría a una mujer con SOP?

R.- (Mónica Dorado). La resistencia a la insulina es frecuente en mujeres con SOP, independientemente de si presentan obesidad y su grado. Además, está muy relacionada con la capacidad reproductiva de la paciente y con las complicaciones metabólicas del SOP.

En las pacientes con SOP, es importante cuidar la alimentación y practicar deporte de forma regular. Comer bien, mantenerse activa y mantener un peso saludable (o perder incluso un poco de peso si tiene sobrepeso) puede mejorar los síntomas del SOP.

En este sentido, es importante señalar que existen tratamientos de reproducción asistida para los problemas de fertilidad en las mujeres con SOP. Además de los que provocan la ovulación (estimulación ovárica), los tratamientos de reproducción asistida pueden ayudar a las mujeres con SOP a quedar embarazadas.