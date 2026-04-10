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La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado este jueves en Melilla «los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez» en materia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde ha cifrado «en más de 120 el déficit de médicos».

Carmen Fúnez, que ha visitado la ciudad española del norte de África acompañada por una delegación de una veintena de diputados y senadores integrantes de las Comisiones de Sanidad del Congreso y del Senado, ha asegurado ante los medios que «Ceuta y Melilla se han convertido en el símbolo del abandono sanitario en España».

Durante su comparecencia, la dirigente popular ha anunciado que su formación tiene preparado un «plan Melilla» que pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno, estructurado en cinco ejes: recursos humanos, infraestructuras y tecnología, atención primaria, salud mental y transparencia y buen gobierno. Según ha señalado, el objetivo es «mejorar la calidad asistencial y dar el mejor trato posible a los pacientes».

En materia de personal, Fúnez ha explicado que el plan contempla «aplicar el Real Decreto 18/2023 para garantizar la cobertura automática de vacantes, aumentar las plantillas hasta equipararlas a la media nacional y facilitar la atracción y retención de profesionales sanitarios».

Asimismo, ha incidido en la necesidad de reforzar la Atención Primaria, donde, según ha indicado, «faltan unos 50 médicos» solo en Melilla. En este sentido, ha apostado por «ampliar los centros de salud y reducir la carga burocrática de los facultativos para que puedan centrarse en la atención a los pacientes».

En el ámbito de la salud mental, ha advertido de que España es «el país de la Unión Europea donde más está aumentando el consumo de antidepresivos» y ha propuesto «reforzar los servicios de psicología y psiquiatría, así como crear una unidad infanto-juvenil y desarrollar planes de prevención del suicidio y las adicciones».

Respecto a la gobernanza, la responsable popular ha defendido trasladar el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para Ceuta y Melilla, al considerar que la distancia con Madrid de este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad «dificulta el diálogo con los profesionales sanitarios».

La visita de la delegación del PP ha tenido como objetivo presentar este plan sanitario, que responde, según Fúnez, «al compromiso adquirido por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante una de sus visitas a la ciudad».

Durante su estancia, los representantes populares han mantenido reuniones con distintos colectivos del sector sanitario, como colegios profesionales y organizaciones sindicales, así con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que preside el también popular Juan José Imbroda, «con el fin de dar a conocer sus propuestas y recoger las demandas del sector».