Polineuropatía diabética dolorosa: 1 de cada 3 pacientes la sufre

Fact checked

El 64% de personas con diabetes no conoce esta complicación ni los riesgos que puede conllevar en el desarrollo de su patología. Hablamos de la polineuropatía diabética dolorosa, realmente menos común y que debe visibilizarse.

Es realmente destacada en los pacientes que sufren diabetes tipo 1 y tipo 2, con una prevalencia de 1 de cada 3 personas con esta patología, lo que supone una población de 2.000.000 en España.

Qué es la polineuropatía diabética dolorosa

Nos centramos en una afección que afecta al sistema nervioso, produciendo una disfunción de los nervios periféricos, y es reconocible por su sintomatología, la cual produce dolor, sensación de ardor, hormigueo o entumecimiento en las extremidades inferiores, por lo general, y en las superiores, en algunos casos.

La Federación Española de Diabetes (FEDE) quiere dar a conocer este problema y lo hace a través de la campaña “¿A qué duele?: Visibiliza tu dolor” con el apoyo de Grünenthal y Viatris.

Se trata de una iniciativa para conocer la afección y de paso establecer un adecuado abordaje de esta patología mediante el diagnóstico prematuro y el tratamiento idóneo pautado por el profesional sanitario.

La meta es la mejora de la calidad de vida de los pacientes y evitar posibles consecuencias negativas. Según el presidente de FEDE, Juan Francisco Perán, un 64% de pacientes con diabetes apenas tiene conocimiento sobre esta patología, por lo que es cada vez más importante poner los esfuerzos necesarios en visibilizarla, con el objetivo de evitar o reducir sus complicaciones.

Cuáles son los síntomas de este problema

La web dolor.com da a conocer qué sucede con este problema. Por un lado, hay síntomas sensoriales incapacitantes, generalmente en ambos lados del cuerpo, por lo que el dolor afecta predominantemente a extremidades inferiores, especialmente a los pies, pero en algunos casos puede afectar a las palmas de las manos y yemas de los dedos.

La historia natural de esta afección suele ser variable y su evolución impredecible, pero algunos síntomas comunes son

Dolor ardiente, punzante y congelante que aumenta en reposo.

Sensación desagradable de ardor, entumecimiento y hormigueo.

Debilidad motora y disminución o ausencia de reflejos en los tobillos.

Disminución o aumento de la sensibilidad táctil.

Disminución o aumento de la sensibilidad al dolor y percepción aumentada del dolor.

Además, estas manifestaciones se asocian a un deterioro importante de la calidad de vida del paciente, así como altos niveles de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

En general, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda que los exámenes de detección de la neuropatía diabética comiencen inmediatamente después de que se diagnostique la diabetes tipo 2, o bien cinco años después del diagnóstico de diabetes tipo. Después de eso, se recomienda un examen de detección todos los años.

Riesgos de la polineuropatía diabética dolorosa

Está relacionada con otras comorbilidades, como un mayor riesgo de ulceraciones en los miembros inferiores, que conducen al desarrollo de pie diabético.

Esta complicación puede incrementar la probabilidad de mortalidad tras 5 años de desarrollo en un 40%, y su falta de tratamiento puede devenir en que la infección se extienda por la extremidad, motivando su amputación.

En España, 3 de cada 1.000 pacientes con diabetes ha sufrido la amputación de un miembro debido a esta complicación, dándose aproximadamente el doble en hombres que en mujeres. Además, el riesgo de amputación en caso de sufrir PNDD es 16 veces mayor.

¿Cómo se trata esta afección?

Clínica Universidad de Navarra nombra que un tratamiento precoz, como hemos visto, es la mejor manera de frenar la evolución.

Así que debe prevenirse o estabilizarse mediante un control de la diabetes lo más estricto posible.

En casos de neuropatía diabética dolorosa, que en ocasiones puede producir un dolor intenso e invalidante, se utilizan varios tratamientos analgésicos, con frecuencia en combinación: antiinflamatorios, anticonvulsivantes, anestésicos locales…

En casos de neuropatía dolorosa sin respuesta a estos fármacos se utilizan sistemas electrónicos de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) que al aplicar pequeñas corrientes de forma programada impiden la transmisión de la propia información de dolor por las raíces nerviosas afectadas.

En todo caso, hay que ser examinados siempre por el médico, esto en un inicio ya desde que se sabe que padecemos diabetes sea 1 o 2. Y luego estar controlados en todo momento para que no aparezca este otro problema que puede desarrollarse con bastante intensidad en este tipo de pacientes.

En este problema suelen actuar médicos de diversas especialidades como los que están orientados a la nutrición, además de otros especialistas.

Tipos a destacar

La National Institute of Diabates and Digestive and Kidney Diseases explica que hay tipos de neuropatía diabética: neuropatía periférica, daño en los nervios que generalmente afecta los pies y las piernas, y a veces afecta las manos y los brazos.

La autonómica, un daño en los nervios que controlan los órganos internos. Las focales, afecciones en las que generalmente se dañan nervios individuales, con mayor frecuencia en la mano, la cabeza, el torso o la pierna; y la proximal, un tipo raro e incapacitante de daño en los nervios de la cadera, glúteo o muslo.