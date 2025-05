PharmaMar y Luye Pharma Group lanzan su fármaco para el cáncer de pulmón de célula pequeña en China

Fact checked

PharmaMar, líder mundial en investigación, desarrollo y comercialización de terapias oncológicas de origen marino, ha lanzado en China, junto con su socio Luye Pharma Group, Zepzelca® (lurbinectedina) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña, con progresión de la enfermedad durante o después de recibir quimioterapia basada en platino.

El lanzamiento tuvo lugar en el marco de un evento científico organizado por la Asociación China contra el Cáncer (C.A.C.A.), una de las entidades más influyentes en el país en materia de prevención, tratamiento e investigación del cáncer, que cuenta con más de 700.000 miembros. El encuentro reunió a más de 100 destacados oncólogos especializados en cáncer de pulmón, así como a reconocidos líderes académicos de todo el país.

Durante la jornada se abordaron los últimos avances en la investigación del cáncer de pulmón de célula pequeña, los retos clínicos de esta patología, las mejores prácticas asistenciales y las oportunidades de colaboración científica.

“Nos sentimos profundamente agradecidos de haber formado parte de esta iniciativa que impulsa el progreso científico y fortalece las redes de cooperación en el ámbito de la oncología. Seguimos comprometidos con el avance de soluciones que mejoren la vida de los pacientes y apoyen el desarrollo de la ciencia a nivel global”, ha comentado Heiner Pieper, Vice President BD & Licensing.

Según los datos más recientes (2022), el cáncer de pulmón fue el tumor con mayor incidencia en China, con más de un millón de nuevos casos anuales, y representó la principal causa de muerte por cáncer en el país, con 733.291 fallecimientos. A nivel mundial, el cáncer de pulmón de célula pequeña representa entre el 10 % y el 15 % de los diagnósticos de cáncer de pulmón, y se considera una de las formas más agresivas de esta enfermedad.

El profesor Zhou Caicun, Director of the Department of Oncology at Shanghai Pulmonary Hospital, Director of the Cancer Institute at Tongji University, and President-elect of the IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), asegura que: «El cáncer de pulmón de célula pequeña progresa rápidamente y la mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, con pocas oportunidades para cirugía. La eficacia de los tratamientos es limitada y existe una carencia de opciones a largo plazo para la segunda línea».