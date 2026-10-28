PharmaMar lidera el proyecto MARINTE: nuevas terapias oncológicas de origen marino dirigidas a proteínas involucradas en el crecimiento de los tumores

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El proyecto MARINTE (Marine Small-Molecule Modulators of αV Integrins), liderado por PharmaMar junto a destacados grupos de investigación españoles, nace con el objetivo de descubrir y validar nuevas moléculas de origen marino dirigidas a las integrinas αV, una familia de proteínas implicadas en la progresión tumoral, la metástasis y la interacción del tumor con su microambiente.

Para su desarrollo, MARINTE integra la experiencia de PharmaMar en el descubrimiento de compuestos de origen marino y en el desarrollo de fármacos oncológicos junto con la del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) en biología estructural y caracterización molecular, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en biología de integrinas y validación funcional, y el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de La Coruña (UDC) en el desarrollo de biosensores avanzados basados en grafeno.

El proyecto de financiación público – privada cuenta con un presupuesto de 6,8 millones de euros. La parte pública corresponde a una subvención de la Agencia Estatal de Investigación de €2,8 millones a los centros públicos participantes. El importe restante es asumido por PharmaMar, que cuenta para ello con un préstamo de €3,47 millones otorgado por la misma entidad.

Las integrinas αV constituyen una de las dianas terapéuticas de mayor interés en oncología debido a su participación en procesos clave para el crecimiento tumoral, la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor del tumor (angiogénesis), la invasión celular y la aparición de metástasis. Sin embargo, el desarrollo de moléculas pequeñas capaces de modular eficazmente estas proteínas continúa representando un importante reto científico.

MARINTE abordará este desafío mediante una estrategia multidisciplinar que combina la exploración de la colección de compuestos marinos de PharmaMar, la mayor del mundo con más de 550.000 muestras, con tecnologías avanzadas de biología estructural, biofísica e inteligencia artificial para identificar nuevos moduladores selectivos de integrinas αV con potencial terapéutico.

Marcelo Lima, Head of Cell Biology de PharmaMar y coordinador científico del proyecto, destaca que «MARINTE representa una oportunidad única para combinar la experiencia de PharmaMar en el descubrimiento de moléculas marinas con capacidades científicas de excelencia en biología estructural, bioelectrónica e inteligencia artificial. La colaboración entre los distintos socios permitirá generar nuevas herramientas y avanzar en la identificación de candidatos innovadores para el tratamiento del cáncer».

El proyecto contribuirá a reforzar el liderazgo de España en investigación biomédica y biotecnología marina, promoviendo la colaboración entre organismos públicos de investigación y empresas innovadoras para acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes.