La obesidad afecta a 8 millones de españoles entre adultos y niños.

Una encuesta realizada a nivel mundial por la red Obesity Policy Engagement Network (OPEN) a profesionales sanitarios y responsables de la toma de decisiones en materia de atención sanitaria, desvela que estamos muy lejos de solucionar el tema de la obesidad que ya es se considera una epidemia. España ha participado en ella junto a Italia, Alemania, Canadá, Australia, Brasil, Malasia y Turquía con el objetivo de conocer mejor cómo es la atención actual de la obesidad y las percepciones que influyen en la prestación de dicha atención.

En la presentación de los datos de la encuesta estuvieron presentes dos miembros de la red OPEN España: la doctora Susana Monereo, responsable de la Unidad de Obesidad, Metabólico y Endocrino del Hospital Ruber Internacional (Madrid) y el doctor el doctor Felipe Casanueva, profesor emérito de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.

Ambos expertos explicaron que además de ser tratada como una enfermedad crónica, la obesidad debería plantearse como un prioridad en las consultas porque es la causante de muchas otras enfermedades como la diabetes, los episodios cardiovasculares e incluso del cáncer. Los datos de la encuesta en España revelan que alrededor del 20% de la población adulta y un porcentaje similar infanto-juvenil padece obesidad, lo que supone alrededor de 8 millones afectados y algunos «sin dase cuenta».

Se estima que un 37,8% de la población española tiene sobrepeso y el 16% obesidad y se prevé que alcance al 29,4% en 20302. «Sin duda, una situación muy preocupante», advierte la doctora Monereo. «Sin embargo, estamos ante una de las enfermedades más prevalentes e infravaloradas, y menos diagnosticadas y tratadas de la historia», asevera.

Los expertos coinciden en que ha habido un cambio del paradigma social que ha llevado a crear un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. «El sedentarismo, la disponibilidad casi ilimitada de alimentos, el estrés vital, cómo están hechas las ciudades, dormir mal, etc. hace que muchas veces se recurra a la comida como tranquilizante y bilógicamente no estamos adaptados a este cambio y por eso surge la obesidad», explicó la Dra. Monereo.

Falta de concienciación

La obesidad deber ser considerada una enfermedad crónica y actualmente, esto no es así, tal y como la Dra. Monereo: «Hay que concienciar a todos los estamentos tanto médicos como sociales de que la obesidad es una enfermedad que se cronifica, a veces, durante toda la vida y hay que tratarla como tal. Tenemos que cambiar la percepción respecto a la obesidad: no se debe a una estilo de vida ‘aberrante’ ni a la falta de control de los pacientes».

De hecho, el Dr. Casanueva explicó durante su presentación que todavía no se conoce la causa exacta de la obesidad. Se sabe que hay factores que indicen, como el entorno, la calidad del sueño, la ingesta de productos procesados, etc. pero se sigue sin saber qué es lo que produce su cronicidad y prevalencia.

Esta falta de concienciación está en todas las instituciones. Los propios sanitarios creen que el 41% de los pacientes es responsable de su obesidad, algo que la Dra. Monereo opina que conlleva a que estos sanitarios «minimicen» la atención que les dedican y no hagan lo suficiente para combatirla. «Hay mucho que reflexionar sobre este tema y profundizar más en ello», declaró.

En la población, esta falta de concienciación hace que la obesidad sea considera un «estigma» y muchas veces se trate mal a las personas que la padecen. Este estigma también se observa en la comunidad sanitaria. Entre los encuestados, el 38% de los profesionales sanitarios reconoce tener prejuicios contra las personas con obesidad. Por eso, para acabar con esta lacra el Dr. Casanueva opina que hace falta llevar a cabo campañas de concienciación a nivel nacional y crear un plan integral de obesidad que involucre tanto a los médicos y al personal sanitario, como a todas las instituciones y a la sociedad en general.

Más recursos y formación

La encuesta también revela que casi el 50% de los responsables sanitarios encuentra que no hay recursos suficientes para tratar la obesidad, tanto en atención primaria como en los especialistas. El 70% de ellos indica que el tiempo dedicadao a los pacientes con obesidad en la consulta es muy escaso. «Saber las circunstancias de cada persona y diagnosticar la obesidad conlleva muchísimo tiempo y en las consultas de la Sanidad Pública, hoy en día no se tiene», afirmó la Dra. Monereo.

La encuesta deja claro que no se disponen de recursos sufientes pero el Dr. Casanueva insiste en que se necesita también más formación porque «en la carrera de medicina sólo se destinan 10 horas a la formación sobre la obesidad algo que es claramente insuficiente».

Además, la Dra. Monereo explicó que ni siquiera en las consultas se talla y se mide al paciente con lo que se desconoce si es obeso o no en los historiales clínicos y es algo fundamental para atajar la obesidad y estudiar la comorbilidad con otras enfermedades. «Aunque existen algunas guías de práctica clínicas, no se utilizan o se desconocen. Falta normativa para que los pacientes sean identificadas y además, si no hay diagnóstico, si no está en el historial, no se detecta y lo mismo ocurre en España que en el resto de los países».

Los datos han puesto de manifiesto que son muchos los retos a los que se enfrenta la atención de la obesidad en el ámbito sanitario y hay que establecer prioridades a la hora de llenar las lagunas existentes en su prevención y tratamiento. Los expertos coinciden en que faltan estructuras organizativas en la Sanidad Pública para dar solución a este problema y que la solución pasa por llevar a cabo campañas de concienciación universales y trasversales sobre obesidad en todas las instituciones y en la sociedad.