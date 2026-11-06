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La actividad física es clave para cuidar la salud, preservar la autonomía y favorecer una vida más larga y en mejores condiciones, especialmente en personas con enfermedades crónicas. En el caso de la enfermedad renal crónica, un estudio piloto publicado en Sport Sciences for Health, en el que participa Lola Arenas, directora asistencial de Fundación Renal Española, apunta que combinar el ejercicio durante la hemodiálisis con caminatas guiadas fuera de las sesiones puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El estudio contó con 14 personas en tratamiento de hemodiálisis procedentes de tres centros. Durante seis semanas, todos los participantes realizaron ejercicio físico durante las sesiones de diálisis. Además, siete de ellos siguieron un programa de caminatas guiadas fuera del entorno hospitalario, diseñado para incrementar progresivamente el número de pasos semanales.

Para realizar el seguimiento, el equipo investigador, integrado por Carmen Peinado-García, Diana Ruiz-Vicente, María Dolores Arenas Jiménez y Teresa García-Pastor, utilizó la aplicación Google Fit y un diario de actividad. También evaluó diferentes aspectos de la condición física, como la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular, junto con la calidad de vida percibida por los participantes.

Los resultados mostraron que el grupo que incorporó las caminatas consiguió aumentar significativamente el número de pasos semanales y mejorar su calidad de vida percibida en comparación con el grupo que únicamente realizó ejercicio durante la diálisis. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en las variables relacionadas con la capacidad funcional.

Aunque se trata de un estudio piloto con una muestra reducida, sus resultados apuntan al interés de complementar el ejercicio realizado durante el tratamiento con actividades adaptadas a la vida cotidiana. Los autores señalan que son necesarias nuevas investigaciones, con muestras más amplias y periodos de seguimiento más prolongados, para determinar qué intervenciones resultan más eficaces y conocer sus posibles beneficios a largo plazo.

Deporte en Sala

La investigación se enmarca en la apuesta de Fundación Renal Española por promover la actividad física entre las personas con enfermedad renal crónica e incorporarla a su atención integral. Junto con la atención clínica, psicológica, social y nutricional, la Fundación desarrolla iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de sus pacientes.

Una de ellas es Deporte en Sala, un programa de entrenamiento físico supervisado por educadores deportivos durante las sesiones de hemodiálisis. Puesto en marcha en 2015, el proyecto busca facilitar la práctica regular de ejercicio en un entorno adaptado a las necesidades de las personas que reciben este tratamiento.

La experiencia acumulada durante estos años ha puesto de manifiesto el interés de incorporar el movimiento a la rutina de los pacientes, tanto por sus posibles beneficios físicos y funcionales como por su contribución al bienestar psicológico y social. Por ello, la Fundación ha extendido el programa a seis centros de diálisis: cuatro en la Comunidad de Madrid —Santa Engracia, Los Llanos I, Los Llanos II y Los Lauros— y dos en Galicia —Os Carballos I (Vigo) y Os Carballos II (O Porriño)—, con el objetivo de ampliar progresivamente su alcance.

La iniciativa cuenta con educadores deportivos de la Fundación Renal Española, la colaboración de la Fundación Real Madrid y la participación de estudiantes en prácticas de distintas universidades. Además, la experiencia del programa ha servido de base para elaborar una guía de ejercicios básicos y publicar la Guía de orientación para la práctica del ejercicio físico individualizado en hemodiálisis en la revista Nefrología al Día, de la Sociedad Española de Nefrología.

El programa refleja una forma de entender el ejercicio físico como parte de la atención a las personas con enfermedad renal crónica: una actividad planificada, adaptada a sus capacidades y supervisada por profesionales, que puede integrarse en el tratamiento y contribuir a favorecer su funcionalidad y bienestar.

Mejorar la vida de las personas con enfermedad renal

El impulso de la actividad física forma parte del compromiso de Fundación Renal Española con la investigación y la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica. A través de su Unidad de Investigación, integrada por profesionales de distintas disciplinas, la Fundación desarrolla estudios sobre ejercicio físico, fragilidad y otros aspectos clave de la atención integral al paciente renal.

Esta apuesta por la investigación se refleja también en los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, que concede la Fundación Renal Española y cuya 38.ª edición reconoció trabajos científicos en las modalidades de Investigación en Nefrología y Enfermería Nefrológica. Entre los proyectos premiados figura el estudio Frailmar, liderado por la doctora María José Pérez Sáez, del Hospital del Mar de Barcelona, que evaluó los efectos de un programa de prehabilitación física en 121 pacientes en lista de espera para un trasplante renal y observó mejoras en distintos indicadores de fragilidad.