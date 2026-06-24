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Durante años, la nicotina ha sido analizada principalmente desde su relación con el consumo de tabaco y sus efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, la investigación científica también estudia otros mecanismos por los que esta molécula interactúa con el cerebro, especialmente su posible influencia sobre procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje.

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nicotine & Tobacco Research, una publicación internacional revisada por pares vinculada a la Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), aporta nuevas evidencias sobre uno de estos mecanismos. Los investigadores han observado que la nicotina puede provocar un aumento temporal de los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína fundamental para el funcionamiento de las neuronas, la formación de conexiones cerebrales y la consolidación de los recuerdos.

La investigación, desarrollada mediante estudios en humanos y modelos animales, identifica además un mecanismo concreto: la activación del receptor nicotínico de acetilcolina α7 nAChR, una estructura cerebral que parece actuar como intermediaria entre la exposición a la nicotina y los cambios observados en los niveles de BDNF.

Una proteína clave para aprender y recordar

El BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) es una de las moléculas más estudiadas en neurociencia por su papel en el funcionamiento del cerebro. Esta proteína favorece la supervivencia de las neuronas, facilita la creación de nuevas conexiones neuronales y participa en procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje.

Los investigadores partieron de una cuestión todavía abierta en la literatura científica: aunque estudios anteriores habían sugerido que la nicotina podía influir en la cognición, no estaba completamente claro qué mecanismos biológicos explicaban esos efectos.

Los resultados del nuevo trabajo apuntan a que la nicotina podría actuar sobre determinados circuitos cerebrales incrementando la señalización asociada al BDNF, especialmente en el hipocampo, una región cerebral fundamental para la memoria.

Pruebas en humanos: cambios en la memoria de trabajo

En la parte clínica del estudio, los investigadores analizaron los efectos de dos productos de tabaco en participantes humanos y observaron que la exposición a la nicotina produjo un aumento temporal de los niveles de BDNF en sangre.

Al mismo tiempo, los participantes mostraron una mejora en tareas cognitivas destinadas a evaluar la memoria de trabajo, una capacidad que permite mantener y utilizar información durante periodos breves, como recordar una instrucción mientras se realiza una tarea.

Para medir esta función se utilizó la prueba N-Back, una herramienta habitual en investigación neurocognitiva que evalúa la capacidad de atención, actualización de información y memoria activa.

Los autores señalan que estos efectos fueron transitorios: la mejora cognitiva apareció mientras la nicotina estaba presente en el organismo o poco después de su administración.

Los experimentos en animales revelan el mecanismo cerebral

La segunda parte del estudio se realizó con modelos animales para analizar con mayor precisión qué ocurría dentro del cerebro.

Los investigadores observaron que la administración de nicotina elevaba los niveles de BDNF no sólo en sangre, sino también en el líquido cefalorraquídeo y en el hipocampo, una de las zonas cerebrales más relacionadas con la formación de recuerdos.

Además, comprobaron que el efecto dependía de la dosis: a mayor exposición a nicotina, mayor aumento de los niveles de BDNF dentro de los límites estudiados.

Los animales también mostraron mejoras en pruebas de memoria espacial, como el laberinto en Y, utilizado para analizar la capacidad de orientación y aprendizaje.

El receptor α7 nAChR, la pieza clave

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la identificación del receptor α7 nAChR como elemento esencial en este proceso.

Para comprobarlo, los investigadores bloquearon este receptor mediante métodos farmacológicos y también mediante modificación genética. El resultado fue claro: al impedir su funcionamiento, desaparecieron tanto el aumento de BDNF como las mejoras cognitivas asociadas a la nicotina.

Esto sugiere que la nicotina no actúa simplemente como un estimulante general, sino que desencadena una cadena molecular concreta en la que este receptor desempeña un papel central.

La abstinencia reduce los niveles de BDNF

El estudio también analizó qué ocurría después de retirar la exposición a nicotina. Los investigadores observaron que, tras varios días de abstinencia, los niveles de BDNF disminuían y el rendimiento en las pruebas de memoria empeoraba respecto a los periodos de exposición.

Este resultado refuerza la idea de que los cambios observados no representan una mejora permanente de la capacidad cognitiva, sino una respuesta temporal vinculada a la presencia de nicotina en el organismo.

La nicotina no equivale al tabaco

Uno de los puntos más importantes para interpretar correctamente estos resultados es diferenciar la nicotina del consumo de cigarrillos. El estudio analiza los efectos neurobiológicos de la nicotina, pero eso no significa que fumar sea beneficioso para la salud. El cigarrillo contiene miles de sustancias generadas durante la combustión del tabaco, muchas de ellas responsables de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer.

De hecho, los propios autores subrayan que estos hallazgos no eliminan los riesgos ampliamente demostrados del tabaquismo.

La cuestión científica que plantea el trabajo es otra: comprender qué efectos puede producir la nicotina sobre determinados mecanismos cerebrales al margen del daño provocado por la combustión.

Un nuevo enfoque en la investigación sobre nicotina

Durante años, la nicotina se ha estudiado principalmente desde la perspectiva de la dependencia y la adicción. Este trabajo aporta una visión complementaria al mostrar que la molécula también interactúa con sistemas neuronales implicados en la memoria.

Los investigadores consideran que conocer mejor estos mecanismos puede ayudar a desarrollar una comprensión más completa de la nicotina y de sus efectos en el cerebro.

La clave, según los resultados del estudio, no está en presentar la nicotina como una sustancia beneficiosa, sino en entender con precisión cómo funciona una molécula compleja que puede tener efectos diferentes según el contexto, la vía de administración y la población expuesta.