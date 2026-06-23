Este es el producto con nicotina en la taquilla de Olise y que ha permitido a Suecia quedarse sin fumadores

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Una imagen tomada durante la concentración de Francia en el Mundial ha puesto el foco sobre un producto que hasta ahora pasaba desapercibido para gran parte del público: las bolsas de nicotina. En la taquilla de Michael Olise, futbolista del Bayern de Múnich y de la selección francesa, apareció una caja de este producto, lo que ha reabierto el debate sobre su creciente presencia en el deporte de élite.

La imagen ha vuelto a poner sobre la mesa un producto que, pese a su creciente popularidad entre deportistas profesionales, continúa siendo desconocido para gran parte de la población. Se trata de pequeñas bolsitas que se colocan en la boca y liberan nicotina sin necesidad de fumar, ya que no contienen hoja de tabaco ni generan combustión.

Precisamente esta característica las ha situado en el centro del debate sobre reducción de daños: ¿pueden representar una alternativa de menor riesgo frente al cigarrillo convencional o suponen una nueva vía de normalización del consumo de nicotina?

La clave del debate: la combustión

Los expertos en reducción de daños llevan años señalando un punto fundamental: gran parte del daño asociado al tabaquismo no procede únicamente de la nicotina, sino de las sustancias tóxicas generadas durante la combustión del tabaco.

Al no producir humo, alquitrán ni gases derivados de la combustión, las bolsas de nicotina se consideran una opción de menor riesgo que el cigarrillo tradicional por parte de algunos especialistas y organismos que defienden este enfoque.

El Dr. Delon Human, exsecretario general de la Asociación Médica Mundial y responsable de Smoke Free Sweden, ha defendido en distintas ocasiones que productos como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina pueden contribuir a reducir los daños asociados al consumo de cigarrillos cuando sustituyen completamente al tabaco fumado.

Aunque no existe una cifra universalmente aceptada sobre la reducción exacta del riesgo, los defensores de esta estrategia sostienen que estos productos exponen al usuario a menos sustancias tóxicas que el cigarrillo convencional al eliminar el proceso de combustión.

Suecia, el país convertido en referencia

Uno de los ejemplos más utilizados en este debate es Suecia. Durante décadas, el país ha experimentado una caída muy marcada del consumo de cigarrillos mientras se mantenía el uso de productos de nicotina sin combustión, especialmente el snus y, más recientemente, las bolsas de nicotina.

Actualmente, Suecia presenta una de las tasas de tabaquismo diario más bajas de Europa. Alrededor del 3-4% de los adultos suecos fuma diariamente, una cifra muy inferior a la de otros países europeos.

Los defensores del modelo sueco argumentan que la estrategia no ha consistido en eliminar completamente la nicotina, sino en favorecer el cambio desde productos de mayor riesgo, como el cigarrillo, hacia alternativas sin combustión.

España y Suecia: dos caminos diferentes

La situación española es distinta. Mientras Suecia se acerca a los niveles más bajos de tabaquismo del continente, España mantiene todavía una prevalencia de fumadores diarios cercana al 20%.

Esta diferencia ha alimentado el debate sobre el papel que deberían tener las alternativas de nicotina sin combustión dentro de las políticas de control del tabaquismo.

Sus defensores consideran que pueden ayudar a algunos fumadores a abandonar el cigarrillo. Sus críticos advierten del riesgo de atraer a nuevos consumidores, especialmente jóvenes, y de volver a normalizar el consumo de nicotina.

El fútbol profesional y el auge de las bolsas de nicotina

El caso de Olise también refleja una tendencia que ya se observa en el deporte de élite. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Loughborough analizó el consumo de estos productos entre futbolistas profesionales y encontró que una proporción relevante de jugadores utilizaba bolsas de nicotina, snus o ambos.

La investigación incluyó a cientos de futbolistas masculinos profesionales y jugadoras de la máxima categoría femenina inglesa, mostrando que estos productos ya forman parte de la realidad de algunos vestuarios.

Entre los motivos que explican su popularidad aparecen la búsqueda de concentración, la gestión del estrés competitivo o la percepción de que pueden ser una alternativa más compatible con el rendimiento deportivo que fumar.

Un debate abierto: regulación frente a prohibición

En España, las bolsas de nicotina son legales actualmente, pero se plantea regularlas dentro del marco normativo de los productos relacionados con el tabaco. Entre las medidas propuestas se encuentran posibles límites de nicotina, restricciones en sabores y cambios en el etiquetado.

Quienes apoyan una regulación más estricta señalan la necesidad de proteger a los menores y evitar una nueva normalización del consumo de nicotina.

Quienes defienden un enfoque basado en reducción de daños consideran que limitar demasiado estos productos podría dificultar que algunos fumadores tengan acceso a alternativas potencialmente menos perjudiciales.

El debate sigue abierto. Para unos, las bolsas de nicotina son una herramienta dentro de la transición hacia una sociedad con menos humo; para otros, representan un nuevo desafío de salud pública. Lo que parece claro es que un producto que hasta hace pocos años era prácticamente desconocido ya ha llegado al deporte de élite y está obligando a replantear cómo se aborda el consumo de nicotina en el siglo XXI.