Los neurólogos cambian el rumbo hacia la «salud cerebral»

En la primera jornada del reciente congreso anual de la Academia Europea de Neurología, los especialistas han hecho hincapié en la importancia de promover la salud del cerebro, con un modo de abordar la cuestión muy similar al que sus colegas cardiólogos adoptaron hace tiempo en cuanto a la «salud cardiovascular».

Una de cada tres personas en el mundo padece alguna enfermedad que afecta al cerebro. Se espera que la prevalencia de estas condiciones llegue al 40% de la población mundial «en un futuro cercano». Este problema exige un abordaje “global” -dicen-, más que el diagnóstico y el tratamiento. Los neurólogos deben dedicarse a promover la salud en esta especialidad, ha dicho el presidente de EAN, Paul Boon.

En su intervención en el foro, Boon ha destacado que, aunque estén acostumbrados a tratara con enfermedades neurológicas, los especialistas deben dar un paso más y llegar a las personas a la cuales no se les ha diagnosticado ninguna enfermedad, pero que pueden estar en riesgo de desarrollarlas. «Al hablar de salud cerebral, hablamos de salud pública y de asuntos que van mucho más allá de lo que habitualmente hacemos». Es responsabilidad de los expertos promover la salud y contribuir a difundir el conocimiento sobre la prevención y los factores que afectan a la salud del cerebro, tales como la dieta, la actividad física y mental.

«Salir de las sombras»

Si no se da ese paso, según Boon, será difícil que los neurólogos salgan de «las sombras». En Europa, este tipo de dolencias han sido reconocidas por las autoridades como áreas importantes para la promoción de la salud pública, pero no aisladas sino «bajo la denominación común de enfermedades no transmisibles». En sí esto no debería suponer un problema, pero en la práctica esa presencia conjunta hace que los asuntos que trata la especialidad estén insuficientemente representados, sean poco apreciados y reciban escasos fondos, ha declarado.

Para Claudio Basseti, vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro y anterior presidente de la academia, la carga que suponen estas dolencias es enorme y exige que se tomen medidas urgentes. «Ha llegado el momento de ponerse a trabajar, desde diferentes disciplinas que abordan las neurociencias para intentar optimizar el diagnóstico, la rehabilitación y la prevención de enfermedades», ha señalado.

Libro blanco de la salud cerebral

La EAN ha publicado el libro blanco «Un cerebro, una vida, un abordaje», en el que detalla su idea de la promoción de la salud de este órgano en Europa, incluyendo como pilares estratégicos la difusión, educación y la investigación en este campo.

En la definición de la Organización Mundial de la Salud, Europa incluye 47 países con sus respectivos sistemas sanitarios. «Cada país debería desarrollar su propio plan, porque es posible que los retos no sean los mismos en un lugar que en otro, la EAN proporciona apoyo a todas las iniciativas locales», ha dicho este experto.

El presidente de la Academia Americana de Neurología (AAN), que se unió en la sesión a sus colegas europeos, se sumó a la idea de convocar a los neurólogos para que defiendan la causa de la salud cerebral. También explicó cuál es el método que utiliza su organización para avanzar en este terreno en su país.

La AAN ha establecido recientemente un comité para facilitar los avances científicos, la incorporación de la salud preventiva en la práctica de la medicina y el compromiso con la educación de los pacientes y sus cuidadores en materia de enfermedades neurológicas.