Cuando se trata de sustituir el azúcar blanco, cada día existen más alternativas desde la miel, el sirope de agave o la panela, hasta el eritritol y la estevia. A esta lista se suma otra edulcorante procedente de una planta originaria de China: el monk fruit o fruta del monje que se ha convertido en una de las opciones saludables de moda para endulzar.

Esta fruta tiene una historia milenaria en la cultura de China pero su comercialización como edulcorante tuvo que esperar hasta el año 2010 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo estudió y confirmó que el extracto obtenido del fruto era inocuo para la salud.

El edulcorante de las frutas monje se obtiene triturando la fruta (sin piel y sin semillas) y recogiendo su jugo o extracto que después se granula para que tenga un aspecto similar al azúcar. Como no es resultado de ningún proceso químico ni se le añaden con otras sustancias, es un edulcorante natural apto para niños y embarazadas.

Aunque todavía es difícil de encontrar y resulta un producto caro, un paquete de 125 gr. ronda los 10€, su uso se extiende poco a poco en bebidas azucaradas y otros productos. Es un edulcorante que no se altera con el calor, por lo que sí se puede cocinar con él y preparar bollos y dulces.

Propiedades

Contiene compuestos nutritivos, incluidos mogrósidos, oligoelementos, ácido linoleico, vitamina C y otros ácidos grasos insaturados. Además, se han identificado varios compuestos químicos incluidos aminoácidos, flavonoides, polisacáridos y aceites esenciales.

Los mogrósidos son los responsables del dulzor pero, además, este compuesto es antioxidante y no se absorbe en el aparato digestivo, por lo que no es metabolizado y no aporta calorías. Se ha determinado que sus efectos antioxidantes y de eliminación de radicales libres contribuyen a la buena salud de la piel y previenen el envejecimiento de las células.

El siraitia grosvenori y sus componentes activos también poseen amplias propiedades farmacológicas, tales como inmunológicas, antitusivas, hepatoprotectoras y antimicrobianas. En la medicina tradicional oriental esta fruta se utiliza para tratar problemas digestivos y de inflamación; dolores de garganta y el exceso de flema y las molestias de la faringe.