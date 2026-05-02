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En los últimos años, la menopausia ha comenzado a ganar protagonismo en el debate público, impulsando una conversación más abierta sobre sus efectos en la salud y el bienestar femenino. Se trata de un proceso fisiológico marcado por el descenso progresivo de los niveles de estrógenos, una hormona clave en múltiples funciones del organismo. Esta disminución puede traducirse en síntomas como sofocos, fatiga, irritabilidad, dificultades para dormir o cambios en la piel y el cabello.

Aunque es una etapa natural, su impacto no debe minimizarse. Afecta actualmente a cerca de cinco millones de mujeres en España, especialmente entre los 45 y los 55 años. Según datos recientes, alrededor del 90% de las mujeres sufre algún síntoma y entre el 25% y el 30% de las mujeres los sufren de forma severa, lo que puede condicionar su bienestar físico, emocional y social.

Desde esta perspectiva, cada vez surgen más iniciativas orientadas a ofrecer soluciones adaptadas a las distintas necesidades que pueden aparecer durante este periodo, desde el descanso hasta el equilibrio emocional o la energía diaria.

Suplementación natural

Una de estas iniciativas es la del laboratorio Uriach, que el pasado 10 de abril presentó en Madrid su gama de productos Woments, en colaboración con Marta Marcè, nutricionista especializada en salud femenina que también participó en el evento. Esta nueva propuesta está centrada en el bienestar durante la menopausia y pone el foco en acompañar a las mujeres desde un enfoque que combina ciencia y autocuidado.

Durante el encuentro, Rosa Raventós, directora de Innovación de Consumer Healthcare de Woments, subrayó la importancia de abordar la menopausia desde una visión global, adaptada a cada mujer y a cada momento, y se destacó la necesidad de seguir generando espacios de divulgación que permitan mejorar el conocimiento sobre la menopausia y avanzar hacia una mayor normalización social.

Marta Marcè defendió que la menopausia no debe entenderse como una etapa a sobrellevar en silencio, sino como un proceso natural que puede vivirse con mayor bienestar si se cuenta con las herramientas adecuadas: «La clave está en la información, el autocuidado y un acompañamiento que permita a cada mujer afrontar esta fase con confianza y calidad de vida».

Frente a una visión tradicional centrada únicamente en el ámbito clínico, las expertas de Woments apuestan por un enfoque más integral que tenga en cuenta el estilo de vida y las necesidades individuales de cada mujer, como el descanso, la energía, el equilibrio emocional o el cuidado de la piel y el cabello.

La actriz Nuria Gago, invitada a la presentación, compartió su experiencia personal en torno a la alimentación y suplementación natural, contribuyendo a normalizar cada fase que forma parte del ciclo vital de las mujeres.