Los médicos plantan cara a Mónica García y convocan una huelga indefinida desde el 28 de octubre

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Los médicos volverán a las calles y lo harán esta vez sin fecha de finalización. Las organizaciones sindicales de la profesión han acordado convocar una huelga indefinida en toda España a partir del próximo 28 de octubre –como adelantó OkSalud– para mostrar su rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García y que ya ha iniciado su recorrido parlamentario. Así, el presidente de Federación de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, lo ha dejado claro al señalar que «la profesión médica ha llegado al límite; si Sanidad no rectifica, la huelga indefinida no será nuestro único movimiento».

La decisión supone una nueva escalada en un conflicto que se arrastra desde comienzos de año y que ya ha provocado más de 30 jornadas de huelga general en todo el país y movilizaciones. Los sindicatos médicos reunidos en la Federación CESM consideran que el proyecto promovido por el departamento de Mónica García no reconoce adecuadamente la singularidad de la profesión médica y reclaman un marco específico que tenga en cuenta las características de su formación, responsabilidad y condiciones de ejercicio.

Uno de los principales puntos de discrepancia se encuentra en la jornada laboral y las guardias. Los médicos rechazan que el nuevo texto mantenga unas condiciones que, a su juicio, perpetúan la sobrecarga asistencial y no ofrecen una respuesta suficiente a la realidad de unas plantillas que consideran insuficientes. Entre sus reivindicaciones figuran también el reconocimiento efectivo del exceso de jornada, la mejora de las condiciones de las guardias y un tratamiento específico para médicos y facultativos.

La convocatoria llega después de que el Gobierno haya decidido continuar adelante con el Estatuto Marco pese al rechazo de las organizaciones sindicales médicas, el cual ha sido aprobado este mes por el Consejo de Ministros. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se insiste en que el conflicto no termina con el inicio de la tramitación parlamentaria y que será necesario mantener la presión hasta conseguir una negociación real sobre las condiciones profesionales de los facultativos.

El movimiento sindical busca además mantener la unidad alcanzada durante los últimos meses. CESM y las organizaciones integradas en el nuevo frente sindical médico han acordado coordinar sus actuaciones para evitar movilizaciones separadas y concentrar la respuesta de la profesión frente a la reforma.

Nueva fase del conflicto

Con la convocatoria del 28 de octubre, el conflicto entra así en una nueva fase. Los médicos pretenden trasladar al Ministerio de Sanidad y a los grupos parlamentarios que no aceptarán que el futuro marco laboral de la profesión se apruebe sin una negociación específica con sus representantes. CESM ya ha advertido de que la movilización se mantendrá mientras no exista un acuerdo que incorpore las principales reivindicaciones del colectivo.

La huelga indefinida amenaza con prolongar durante el otoño una disputa que enfrenta a una parte mayoritaria de las organizaciones médicas con la Sanidad de Mónica García y que sitúa de nuevo sobre la mesa el debate sobre las condiciones laborales de los facultativos, las guardias, la jornada y la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.