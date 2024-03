Fact checked

Los ataques de migraña se caracterizan por un intenso dolor de cabeza punzante, sensibilidad a la luz y al sonido, náuseas o vómitos. Investigaciones anteriores han demostrado que también puede estar asociada con problemas cognitivos.

De hecho, un trabajo recogido en ‘The Journal of Headache and Pain’ destaca que el deterioro cognitivo subjetivo no es inusual en la migraña. Aunque el deterioro cognitivo se identifica como el síntoma principal de la migraña, una gran cantidad de pacientes afectados se quejan del mismo, especialmente déficits de atención y memoria. Y todos estos síntomas pueden afectar la calidad de vida y la productividad de una persona.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la migraña afecta en España a más de 5 millones de personas, de los cuales más de un 70% presenta una discapacidad grave y un 14% una moderada. Además, 1,5 millones de personas la padecen de forma crónica, llamada así cuando los pacientes experimentan dolor de cabeza 15 o más días al mes. La migraña crónica condiciona una disminución de la productividad, alteración de la calidad de vida y una discapacidad cuatro a seis veces mayor que la episódica.

Ahora se descubre que es posible que el ibuprofeno no sea la mejor opción para tratar las migrañas, según un nuevo estudio retrospectivo publicado en ‘Neurology’. «Hay muchas opciones de tratamiento disponibles para quienes padecen migraña. Sin embargo, faltan comparaciones directas de la efectividad de estas opciones de tratamiento», ha dicho el autor del estudio, Dr. Chia-Chun Chiang, de la Clínica Mayo en Rochester. , Minnesota, y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología, en un comunicado. «Estos resultados confirman que los triptanes deberían considerarse antes para el tratamiento de la migraña, en lugar de reservar su uso para ataques graves», ha insistido.

Tres millones de ataques de migraña

Para el estudio, los investigadores incluyeron más de 3 millones de ataques de migraña de casi 300.000 usuarios que fueron autoinformados por personas que utilizaron una aplicación de teléfono inteligente durante un período de seis años. La aplicación permite a los usuarios controlar la frecuencia de los ataques, los desencadenantes, los síntomas y la eficacia de los medicamentos.

Para esos ataques de migraña, los participantes ingresaron en la aplicación 4,7 millones de intentos de tratamiento con diversos medicamentos. Registraron también si un medicamento fue útil o no. Luego, los investigadores utilizaron esa información para calcular la efectividad de cada medicamento en comparación con el ibuprofeno.

Análisis de 25 medicamentos

Los investigadores analizaron un total de 25 medicamentos entre siete clases de fármacos. En este análisis se combinaron diferentes dosis de medicamento y fórmulas de cada medicamento. El estudio encontró que las tres clases principales de medicamentos más efectivos que el ibuprofeno eran los triptanos, el cornezuelo de centeno (un hongo parasítico del género Claviceps que consta de más de cincuenta especies) y los antieméticos. Los triptanos fueron cinco veces más eficaces que el ibuprofeno, el cornezuelo de centeno fue tres veces más eficaz y los antieméticos, dos veces y media más efectivos.

Al analizar los medicamentos individuales, los tres principales fueron el eletriptán, que fue seis veces más eficaz que el ibuprofeno, el zolmitriptán (cinco veces y media más efectivo), y el sumatriptán (cinco veces más). Los investigadores descubrieron que cuando usaban eletriptán, los participantes lo encontraban útil el 78% de las veces. El zolmitriptán sirvió el 74% de las veces y el sumatriptán, el 72% de las veces. El ibuprofeno por su parte actúo el 42% de las veces.

Los investigadores también analizaron otros grupos de medicamentos, como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides (AINE). Los AINE distintos del ibuprofeno fueron un 94% más eficaces que este primero. Los participantes encontraron que el ketorolaco fue útil el 62% de las veces, la indometacina, el 57 % de las ocasiones y el diclofenaco el 56 %. Sin embargo, el paracetamol solo sirvió el 37% de los momentos y resultó ser un 17% menos efectivo que el ibuprofeno cuando se usó para tratar las migrañas.

Además, también se evaluó una combinación común de medicamentos utilizados para tratar la patología consistente en aspirina, paracetamol y cafeína y se encontró que era un 69% más efectiva que el ibuprofeno.

«Para las personas cuyos medicamentos para la migraña aguda no les funcionan, nuestra esperanza es que este estudio demuestre que hay muchas alternativas que sí lo hacen, y animamos a las personas a hablar con sus médicos sobre cómo tratar esta afección dolorosa y debilitante», ha recomendado el investigador Chiang.

Una limitación del estudio fue que las evaluaciones de los medicamentos podrían verse influenciadas por las expectativas del usuario sobre los mismos o la dosis que tomó. Otra fue que los medicamentos más nuevos para la migraña, gepants y ditans, no se incluyeron en el estudio debido a la poca cantidad de datos cuando se realizó el mismo y a la falta de disponibilidad en muchos países.