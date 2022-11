María José Segovia: “Después de una operación de páncreas tu cuerpo ya no es el mismo y tu mente tampoco”

Fact checked

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) del 2021, el cáncer de páncreas posee una supervivencia a cinco años del 8,6% en España, la más baja de todos los tumores comunes. Por ello, está considerado uno de los tumores con mayor letalidad. Entre los principales factores que se encuentran detrás de esta afección están el tabaco, el sobrepeso, la diabetes, la pancreatitis crónica y la exposición a ciertos químicos, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Hablamos del impacto que esta enfermedad tiene sobre los enfermos y las familias con la paciente de cáncer de páncreas María José Segovia Martínez, que después de más de siete años de lucha contra el cáncer, habiendo sido operada y recibido varios tratamientos, tiene un claro mensaje: ¡Esperanza y lucha!

PREGUNTA.- ¿Desde cuándo padece cáncer de páncreas? ¿Cómo fue el proceso de diagnóstico?

RESPUESTA.- Desde marzo de 2015. Empecé con dolor de estómago fuerte, me fui a urgencias y después de hacerme varias pruebas me diagnosticaron cáncer de páncreas. Me dejaron ingresada y me hicieron la operación de whipple (pancreaticoduodenectomia), es decir, me extirparon la cabeza del páncreas, parte del duodeno y parte del estómago.

P.- ¿Cómo recibió la noticia de que padecía cáncer? ¿Cómo fue el proceso de asimilación?



R.- La noticia la recibí un poco como ya sabiendo lo que tenía mientras me hacían las pruebas, pues mi padre murió de cáncer de vesícula y yo sabía antes que me lo dijera el médico que era algo parecido a lo de mi padre.

P.- ¿Cuál o cuáles han sido los tratamientos que ha recibido? ¿Cómo los ha llevado?



R.- Mi primer tratamiento después de la operación fue gemcitabina 6 ciclos. Lo lleve bien, no se me cayó el pelo, ni vómitos, ni diarreas ni nada. Después al año recidiva, y ahí me pusieron gemcitabina y abraxane. Este tratamiento es más abrasivo: caída de cabello, estómago mal, pies y manos dormidos, en fin… ¡lo pasé mal! Y, finalmente, radioterapia. Con la radioterapia yo no noté nada.

P.- ¿Cómo ha cambiado el cáncer su vida diaria? ¿Y su forma de ver la vida?



R.- El proceso de asimilación fue difícil. Me cambió la vida de irme a trabajar a mi peluquería a irme a urgencias. Cuando me despertaba me preguntaba: ¿lo habré soñado? Pero no, era verídico. El cáncer ha cambiado mi vida diaria bastante, pues después de una operación y los tratamientos tu cuerpo ya no es el mismo, y tu mente, tampoco. Me encuentro cansada y las comidas tienes que experimentar cómo te van sentando, y así saber qué comer, y que no. La mente siempre está luchando contra esos pensamientos negativos. Yo siempre digo que me cortaron las alas cuando me diagnosticaron. Mi forma de ver la vida cambió un 100×100. He aprendido a vivir conscientemente, leo mucho sobre crecimiento personal y valoro muchas cosas que antes ni me daba cuenta.

P.- ¿Cuál ha sido su mayor apoyo?



R.- Mi mayor apoyo ha sido mi familia: mi marido, mis hijos, mi suegra y mis amigos de verdad. También he necesitado ayuda profesional. Y un gran apoyo es, y está siendo, la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN).

P.- ¿Cuál es su estado de salud actual?



R.- Mi estado de salud actual es bueno (dentro de lo que cabe). No tengo tratamiento, sólo tomo enzimas pancreáticas (kreon). Tengo mis cositas, como yo las llamo, que son: mucho cansancio, las plantas de mis pies dormidas, pues en las manos sí que he recuperado el tacto, y mis límites en las comidas.

P.- ¿Qué consejos daría a una persona que acaba de ser diagnosticada?

R.- Mi consejo es que no tenga miedo, que contacte con personas que ya lo tienen o lo han tenido, con la asociación ACANPAN. A veces las estadísticas se rompen… yo las he roto. ¡Esperanza y lucha!

Carrera solidaria contra el Cáncer de Páncreas

La Carrera de las Ciudades Contra el Cáncer de Páncreas (CCCP) es un evento solidario dirigido a la sociedad para dar visibilidad al problema de este tipo de tumor, y para conseguir fondos con los que financiar investigación contra esta enfermedad. La Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), que representa a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas y la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor, han tenido la iniciativa y organizan la CCCCP. Desde 2016 se ha unido la Asociación Italiana para el Estudio del Páncreas que organiza la carrera en ciudades de Italia. Estas 3 organizaciones no tienen ánimo de lucro.

¿Qué se ha conseguido hasta ahora?

Una carrera contra el cáncer de páncreas que se desarrolló en enero de 2015 entre las ciudades de Muchamiel y San Juan de Alicante fue el germen del que se desarrollaría la CCCP. En noviembre de 2015 se celebra la Carrera de las Dos Ciudades Contra el Cáncer de Páncreas en Alicante y Las Rozas (Madrid), a la que sigue la CCCP en Alicante, Las Rozas (Madrid) y Roma en Noviembre de 2016, y en noviembre de 2017 en Alicante, Las Rozas (Madrid), Roma y Milán. En 2018 se incorporaron nuevas ciudades y la carrera se celebró en Alicante, Las Rozas (Madrid), Orihuela (Alicante), Terrassa y Vilamartin de Valdeorras (Orense) en España y Milan, Bolonia y Roma en Italia. Se han otorgado ya 652.402 euros en becas a diferentes grupos de investigación de alto nivel españoles, para buscar mejoras en el diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de páncreas. Se trata de las becas específicamente dedicadas a cáncer de páncreas de mayor cuantía de España.

Localidades inscritas