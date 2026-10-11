Manuel Martín Luque, odontólogo, sobre el envejecimiento: «La boca es el único lugar del cuerpo donde podemos ver cómo envejece nuestro colágeno»

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El colágeno no sólo influye en el aspecto de la piel o en la aparición de arrugas. También forma parte de distintos tejidos de la cavidad bucal, donde contribuye a mantener la estructura y la resistencia de las encías, el ligamento periodontal y el hueso que sostiene los dientes. Durante mucho tiempo, la odontología se ha asociado principalmente al cuidado de los dientes, pero cada vez cobra más importancia entender la salud bucodental como una parte fundamental del bienestar de todo el organismo.

Las encías están formadas por tejido conjuntivo rico en colágeno y recubiertas por una fina capa superficial. El ligamento periodontal, que conecta cada diente con el hueso y ayuda a amortiguar la presión durante la masticación, está compuesto principalmente por fibras de colágeno. Esta proteína también está presente en el tejido que recubre la raíz de los dientes y en el hueso alveolar, donde se encuentran alojados. Incluso forma parte de la dentina, la capa situada debajo del esmalte que constituye gran parte de la estructura dental. Aproximadamente el 20 % de su peso corresponde a materia orgánica, compuesta sobre todo por colágeno tipo I combinado con minerales.

La boca permite ver cómo envejece el colágeno

Las investigaciones científicas más recientes señalan que el colágeno podría ayudar a mantener la densidad ósea de la mandíbula y la estructura de las encías, ayudando a ralentizar el avance de la periodontitis en determinados casos. Esto se debe a que el colágeno tipo I constituye uno de los principales componentes orgánicos de la dentina, el tejido que se encuentra debajo del esmalte dental. Por ello, una alteración en su formación puede afectar al desarrollo y la estructura de los tejidos dentales.

Dado que la retracción de las encías puede causar sensibilidad, inflamación e incluso la pérdida de piezas dentales, resulta especialmente interesante el papel del colágeno en el mantenimiento de unas encías más resistentes y con mayor grosor alrededor de las raíces expuestas. Además, este componente se está investigando y utilizando en determinados tratamientos destinados a favorecer la regeneración de los tejidos periodontales y la reparación del hueso mandibular.

«Cuando pensamos en colágeno imaginamos la piel y las arrugas, pero también forma parte de las encías, el hueso y los tejidos que sujetan los dientes. Por eso una encía que sangra o se retrae puede estar diciéndonos mucho más de lo que creemos. La boca es el único lugar donde podemos observar directamente el estado de esos tejidos», explica a Canarias7 el doctor bManuel Martin Luque, odontólogo y CEO de IOC Clínica Dental.

Las investigaciones también han observado que el déficit de colágeno tipo VII podría estar relacionada con una formación anómala del esmalte dental. El esmalte es la capa externa que protege los dientes y puede deteriorarse por la exposición a alimentos y bebidas ácidos, un cepillado demasiado agresivo o el hábito de rechinar los dientes. Cuando esta barrera protectora se daña, los dientes pueden quedar más expuestos a las caries y al desgaste. Además, otro estudio señaló que el colágeno, combinado con un péptido sintético específico, podría contribuir a reparar determinados daños dentales y limitar el deterioro del esmalte.

«Durante muchos años hemos tratado la boca como si fuera algo independiente del resto del cuerpo, y hoy sabemos que no es así. La enfermedad de las encías, por ejemplo, comparte muchos factores de riesgo con enfermedades como la diabetes o las cardiovasculares: el tabaco, la hipertensión, el sedentarismo, una mala alimentación o la inflamación crónica. Además, una diabetes mal controlada puede dificultar la cicatrización y favorecer problemas periodontales, mientras que una boca inflamada añade una carga inflamatoria que tampoco beneficia a quien ya padece esa enfermedad», señala.

La importancia de la hidratación

«La hidratación es importantísima para todo el organismo y la boca no es una excepción. Muchas personas no saben que la saliva es nuestro primer sistema de defensa. Nos ayuda a neutralizar los ácidos, protege el esmalte, facilita la digestión de los alimentos y mantiene bajo control las bacterias que viven de forma natural en la boca. Cuando estamos deshidratados producimos menos saliva y esa protección disminuye. Es entonces cuando pueden aparecer con más facilidad el mal aliento, la sensación de boca seca, un mayor riesgo de caries o pequeñas molestias e irritaciones. Es un hábito muy sencillo que beneficia a todo el organismo y que también ayuda a mantener una boca sana. Muchas veces pensamos en cremas o tratamientos para cuidarnos, cuando algo tan básico como una buena hidratación ya está protegiendo nuestros tejidos cada día», concluye.

En definitiva, el colágeno desempeña un papel fundamental en la salud bucodental, ya que ayuda a mantener la estructura de las encías, el hueso que sostiene los dientes y los tejidos que los mantienen firmemente sujetos. Por eso, su importancia va mucho más allá de la estética y del cuidado de la piel.