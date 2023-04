Fact checked

Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, que se celebró por primera vez en Brasil en 1999. Con motivo de este día, el presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), el doctor Pedro Cabrera, y la logopeda Roxana Coll, han puesto de manifiesto los problemas de voz habituales que sufren los maestros, especialmente los de Infantil, y sus causas, no sin antes resaltar que «la voz para un maestro es como las piernas para futbolista: es su herramienta de trabajo y por ello deben cuidarla».

Por este motivo, Roxana Coll ha destacado la importancia de formar a los maestros en técnica vocal en la universidad para que, cuando salgan al mercado laboral, no realicen un sobreesfuerzo que les cause lesiones.



La logopeda ha explicado que no sólo la cantidad de horas que hablan los docentes durante su jornada provoca una sobrecarga, también hay otros factores, como el tamaño de las aulas, el número de alumnos, la distancia maestro-alumno, sin olvidar las condiciones climatológicas: «el clima en Madrid, por ejemplo, es seco y eso provoca más problemas».



Durante el último año, según los datos recogidos en la encuesta «La voz del docente» realizada por SEORL-CCC, al menos el 53% de los maestros españoles han sufrido una disfonía; el 34%, dos o tres; y el 13% más de de 3, siendo los docentes de Castilla la Mancha, Extremadura y Canarias los que más disfonías sufren.

Acerca de las causas, el doctor Cabrera ha señalado que aún hay que estudiarlas, pues, como hemos dicho anteriormente, «pueden ser muy diversas y aún no se han analizado».



Desde SEORL-CCC, aconsejan a los maestros realizar descansos de la voz durante la jornada de trabajo, introduciendo actividades en las aulas que permitan a los docentes realizar pequeños descansos, siendo conscientes de que, sobre todo, en el ciclo de Infantil, esos descansos han de ser breves (5 minutos aproximadamente) pues las necesidades de los más pequeños no permiten que sean más largos.

Pedro Cabrera ha destacado, además, que cuando un profesor termina su jornada tiene que «hacer su vida», lo que implica seguir utilizando su voz y, por tanto, seguir utilizando su herramienta de trabajo durante el resto del día.



Además, la logopeda ha señalado que los maestros habitualmente, son muy reticentes a cogerse una baja cuando tienen problemas con la voz, lo que provoca que las disfonías sean más frecuentes y duraderas. Y, precisamente «la frecuencia y la duración», ha señalado, «son síntomas de alerta que se han de tener muy en cuenta». Pese a esa reticencia, los resultados obtenidos de la encuesta «La voz del docente’ muestran que un 29% de los maestros han estado de baja por un problema de voz.



«La voz del docente»



Sobre las posibles causas de disfonía en el aula, y a falta de analizar todas las circunstancias, se han identificado tres posibles motivos principales:



El 59% de los maestros habla por encima de sus alumnos

El 28% habla de forma constante

El 13% no realiza ningún descanso

De la encuesta se desprenden otros datos alarmantes, como que el 88’5% de los maestros de Infantil y el 85’2% de Primaria han sufrido disfonía, cifras muy elevadas que muestran un breve descenso, hasta el 78% y 75%, respectivamente, en los de Secundaria y Bachillerato.



Roxana Coll propone recomendaciones sencillas para que, especialmente, los maestros de Infantil o Primaria, puedan aplicar en las aulas, entre las que destacan limpiar la pizarra con un paño húmedo para evitar el polvo de la tiza, beber al menos 2 litros de agua buscar medios para guardar la disciplina del aula diferentes a elevar la voz o realizar descansos durante la clase. Además, ha destacado que «los profesores son modelos para sus alumnos», por lo que es importante que hagan un uso correcto de la voz para que los más pequeños no los «imiten» arriesgando así su voz.



El doctor Pedro Cabrera, por su parte, ha recomendado a todas personas que tengan una una disfonía o un problema en la voz de una duración prolongada (entre 10- 15)l días) que esté fuera de un cuadro agudo catarral (si tenemos un catarro pues entendemos que podemos tener algún programa de la voz pero una vez curado el catarro lo llevamos 15 días con problemas de la voz), acudan al al otorrinolaringólogo para ver si hay algún alguna alguna enfermedad orgánica o se tiene que poner algún algún tratamiento o hacer una rehabilitación de la voz.