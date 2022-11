El libro ‘Incendio silencioso’ advierte sobre los peligros de la inflamación oculta en nuestro cuerpo

Fact checked

El vocabulario de los médicos está lleno de -itis: Miocartidis, artritis, colitis, hepatitis… El sufijo en cuestión significa inflamación, y todas esas palabras indican la parte del cuerpo que está afectada: el miocardio (tejido del corazón), las articulaciones, el colon y el hígado, respectivamente, en esos ejemplos.

Shilpa Ravella, profesora en la facultad de medicina de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) ha dedicado todo un libro al fenómeno. Se titula Un incendio silencioso: historia de la inflamación, la dieta y la enfermedad.

Explora cómo la medicina va entendiendo cada vez mejor qué significa la inflamación que no notamos, que califica de “silente y siniestra” y que tiene mucho que ver con una larga lista de enfermedades crónicas.

Suele pensarse en la inflamación como una respuesta positiva, que tiene como objetivo defender a nuestro organismo de agentes infecciosos, elementos tóxicos y traumatismos. Muchas veces se aprecia a simple vista cuando nos hacemos daño al tropezar con algo. El trabajo de la inflamación es curar la herida. No obstante, el problema es que no siempre es así.

Actualmente, sabemos que la inflamación desempeña un papel fundamental en enfermedades autoinmunes (causadas por un ataque erróneo de las defensas del organismo, al sistema inmunológico), pero también en muchas otras dolencias crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la obesidad, la diabetes y – si se considera una enfermedad- el envejecimiento. La inflamación no es solamente un producto de la enfermedad, sino que puede ser una de sus causas.

Ni se diagnostica, ni se trata

El libro de esta profesora se centra en la inflamación de bajo nivel, invisible, que ejerce sus efectos perniciosos en el organismo sin que nos demos cuenta, en personas aparentemente sanas como peras. Lo que la distingue de todos los demás procesos inflamatorios es que no se diagnostica y, lógicamente, no se trata.

La idea de escribir el libro surgió de una persona próxima a la experta, quien sufrió una enfermedad autoinmune rara. Además, muchos de sus pacientes y otras personas que viven con enfermedades crónicas pueden estar siendo “víctimas” de ese incendio silencioso.

El trabajo de Ravella no es inédito, bebe de muchas fuentes, de estudios que se remontan hasta el siglo XIX y que conducen al descubrimiento de la inmunidad, pero sigue siendo “una historia que no se ha contado, quizá porque no ha acabado todavía”, explica.

También profundiza en elementos como la nutrición y los gérmenes y su impacto en la inflamación. Según esta experta “la comida es una de las mejores herramientas contra la muerte y la discapacidad, pero también puede ser algo destructivo”.

Otro factor que pueden ayudar a controlar la inflamación, es la actividad física. La exposición a sustancias contaminantes, por el contrario, “sobre todo en las ciudades”, puede también tener que ver con los procesos inflamatorios.