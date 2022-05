«En Juaneda Accesible preguntamos a quienes vienen, con o sin seguro médico, ¿cuál es su problema, qué necesita?»

Juaneda Accesible es un proyecto que surgió a raíz de la pandemia, cuando se estaban acumulando en la sanidad pública visitas, pruebas diagnósticas y cirugías, con el objetivo de ofrecer un servicio muy personal a todos los pacientes que se acercan a Juaneda Hospitales como consecuencia de esta saturación de la sanidad pública, aun sin seguro médico. Sol Sanz, responsable del programa nos explica qué es Juaneda Accesible.

Pregunta.—¿Cómo plantea dar acceso este programa a la sanidad privada a los pacientes de la sanidad pública?

Respuesta.— Surge a raíz de la pandemia, cuando se estaban acumulando en la sanidad pública visitas, pruebas diagnósticas, cirugías, con el objetivo de ofrecer un servicio muy personal a todos los pacientes que se acercaran a nosotros por la saturación de la sanidad pública, aun sin tener un seguro médico. Con este programa les facilitamos el acceso a una visita médica, a una prueba diagnóstica, a una intervención quirúrgica que se derive de las anteriores, etcétera. Depende de las necesidades de cada persona. Cada caso se trata de manera individualizada y personal. Se trata de que todo el Grupo atiende las necesidades de todos los pacientes.

P.—Quienes tienen un seguro privado no se suelen preocupar por el coste cuando van a la sanidad privada, pero tal vez quien no lo tenga sí que se lo pensará dos veces. ¿Cómo funciona Juaneda Accesible desde un punto de vista económico para facilitar esa decisión?

R.—Siempre se ha dado el tópico de creer que la sanidad privada es muy cara, como hablábamos al principio, pero es que realmente no lo es, dependiendo, naturalmente, de la intervención o de la prueba. Desde Juaneda Accesible se atiende al paciente, tenga o no seguro, se le asesora, dado que en ocasiones hay una carencia de cobertura en un seguro, en otras no se sabe a qué especialista dirigirse… Y si no se tiene ese seguro, estamos aquí para hablar con el paciente y preguntarle ¿cuál es su problema, qué es lo que necesita, qué inquietudes tiene? Escucharle y dirigirle de la mejor manera.

P.—Se conocen casos de personas que tienen una lista de espera en la sanidad pública de hasta dos años para, por ejemplo, una resonancia. En según qué casos, esto genera mucha angustia. ¿Cualquiera de estas personas puede ponerse en contacto con Juaneda Accesible?

R.—Precisamente para este tipo de casos, con espera asociada desde otro sistema sanitario, tenemos unos precios más ajustados. Y es que además se dan casos muy impactantes. Hace pocas semanas contactamos con una señora que llevaba esperando para una colonoscopia desde hacía mucho tiempo. Se le hizo la prueba y antes de que despertara, la doctora que se la realizaba me llama y me dice que la paciente tiene un tumor y que hay que actuar rápidamente. De inmediato, el cirujano la cita en consulta y en tres días esta señora estaba intervenida, con una situación de salud muy delicada, detectada por estas pruebas que nos pidió hacerse. Si esta señora no llega a comunicarse con Juaneda Accesible, le damos una cita rápida y se le hace la prueba, yo no sé qué podría haber pasado.

P.—¿Tienen muchos casos de este tipo?

R.—Sí, no son infrecuentes. Yo hago un seguimiento de todos mis pacientes y sí que se han detectado situaciones, unas más delicadas que otras, de personas que han llegado a la consulta del médico gracias a Juaneda Accesible.

P.—¿Pero cómo se logra que la cuestión económica no sea un freno para quienes no tienen un seguro? ¿Se ofrecen facilidades?

R.—Desde Juaneda Accesible ofrecemos precios muy adaptados. Escuchamos al paciente, que nos informa de en qué situación económica está… Tú te das cuenta cuando estás hablando con una persona y te transmite su inquietud respecto a qué situación tiene. De lo que se trata es de ser efectivo. No siempre por realizar un procedimiento de alto calibre vas a solucionar el problema. A veces —y esto nos lo indican los médicos— con realizar una prueba y detectar hasta qué punto un problema supone una urgencia, ya se toman decisiones. Y siempre se mira muchísimo la situación personal de cada paciente.

P.—¿Cuáles son los casos más habituales que se atienden por este sistema?

R.—Sobre todo cirugías, muchas pruebas diagnósticas y visitas a especialistas que llevan mucho tiempo esperando. Realmente lo que más estamos viendo es la inquietud que tiene una persona a la hora de acceder a un especialista y que le pueda derivar a una prueba diagnóstica. Si en otros ámbitos pasan meses y meses y el proceso se alarga en el tiempo, genera una pérdida importante de la calidad de vida del paciente, por no decir un riesgo. Nosotros estamos para dar una respuesta inmediata a estos pacientes, que ven al especialista muy rápido y, si hay que operar, que pueda operarse de inmediato.

P.—¿Son todos casos urgentes?

R.—Son personas que tienen una inquietud derivada de su estado de salud, una incertidumbre que de alguna manera el sistema público de salud, por las listas de espera u otros recursos, no les soluciona. Efectivamente, vienen pacientes que tendrían que haber sido visitados por su médico hace mucho tiempo, si las demoras de las listas de espera no fueran tan largas, pero también vienen personas, gente que trabaja muchas horas al día, por ejemplo, en puestos ejecutivos de alta responsabilidad o pluriempleados, casi sin tiempo libre, que necesitan un chequeo. Nosotros se lo organizamos en una misma jornada, en una tarde y de ese modo no pierden más tiempo del imprescindible y eso, en muchos casos, también salva vidas, porque puede que de otro modo esas personas no se hubieran hecho la revisión por falta de tiempo.

P.—¿Qué puede hacer la gente que está preocupada, que espera y espera por una prueba que no es de control, sino porque puede ser que ocurra algo?

R.—Pues que nos llame. Estamos las 24 horas. O que acceda a la página juaneda.es. De esta manera se puede concertar una cita rápida, pero también preguntar, informarse… lo que necesiten. Que se pongan en contacto conmigo y podremos hablar y buscar una solución.

P.—¿Desde cuándo está en marcha este programa y qué balance hace?

R.—Comenzamos en septiembre de 2021 y el balance es muy bueno. Al paciente, aparte de que cuando pregunte qué le va a costar, si es que accede sin seguro, se le informe de que hay unos precios asequibles y ajustables, lo importante es escucharle, escuchar a esas personas que vienen con muchísimas inquietudes, que necesitan contarte lo que están padeciendo, que los dirijas, que de alguna manera se dé solución a lo que les está inquietando. Y que vean que detrás de Juaneda Accesible hay un grupo hospitalario que es un equipo humano que está para ayudar. En este periodo habrán pasado ya por Juaneda Accesible muchísimas personas, sin seguro o con un seguro, personas que necesitaban algún tipo de ayuda. Y las personas a las que les hemos dado una solución se han mostrado luego muy agradecidas, tras haber estado ahí escuchándolas, derivándolas, dándoles en definitiva una solución. Y no una solución a todo, porque no todo la tiene, pero sí una solución a la inquietud de ese momento.

P.—¿Hay una edad tipo de las personas que acuden a Juaneda Accesible?

R.—No. Puede llamar una madre que tiene un problema con un hijo. Puede que llame una mujer de unos 45 o 50 años porque quiere hacerse un chequeo ginecológico. Precisamente, hemos adaptado un chequeo ginecólogo a las necesidades de muchísimas mujeres (con una mamografía, con una ecografía de pecho, etcétera) que se han quedado desatendidas en ese sentido por el colapso de la sanidad pública. Hay franjas de edad no muy avanzadas a partir de las cuales, independientemente del sexo, es aconsejable realizarse chequeos y también hemos adaptado eso. También hay personas que nos piden pruebas de control que les han indicado sus médicos pero que no se están haciendo por ese colapso del que hablamos.