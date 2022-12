La Jiménez Díaz gana el Premio Best in Class al Mejor Hospital de Complejidad Alta

Fact checked

Tras una larga y fructífera trayectoria acumulando numerosas candidaturas premiadas y finalistas en sus muchas categorías, la XVII edición de los Premios Best in Class (BiC), celebrada ayer en Madrid, refrendó de nuevo la estrategia de la Fundación Jiménez Díaz, al volver a concederle el Premio al Mejor Hospital de Alta Complejidad y lograr, además, dos premios en las categorías de Hematología y VIH.

El galardón, concedido por Gaceta Médica (publicación del grupo de comunicación Wecare-U) y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos para reconocer a los mejores hospitales y servicios que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes, fue entregado por Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y recogido por Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente del hospital madrileño, acompañado por Josu Rodríguez, el Dr. Javier Arcos y Ana Gloria Moreno, gerente adjunto, director médico y directora de Enfermería, respectivamente, en representación de todos los profesionales del centro.

“Quiero agradecer este premio al jurado de los Best in Class, a la Consejería de Sanidad por su confianza en nuestro hospital, y sobre todo a todos nuestros profesionales que trabajan cada día para que la Fundación Jiménez Díaz sea el centro que más pacientes eligen libremente dentro de la Comunidad de Madrid; y eso es por el trabajo, ilusión y compromiso diarios de todos ellos”, afirmó Álvaro de la Parra tras recibir el galardón.

Y es que, como añade el Dr. Arcos, “la calidad en la atención al paciente ha sido uno de los ejes principales de la Fundación Jiménez Díaz desde su creación hace más de 70 años, siendo la experiencia de paciente una de las tres grandes líneas estratégicas de nuestra institución, junto a la salud y la gestión responsable de los recursos, y gran parte de todas nuestras intervenciones se dirigen, no solo mejorar los resultados clínicos de los pacientes, sino también su experiencia a lo largo de su trayectoria asistencial con nosotros”.

Por eso, dijo, “este galardón sirve sobre todo para reforzar nuestra estrategia, y supone un grandísimo reconocimiento que compartimos con todos y cada uno de los trabajadores del hospital, que son los verdaderos protagonistas del cambio hacia un mayor peso de la experiencia de paciente, y los principales responsables de los resultados que nos avalan cada día, así como de premios como este, del cual estamos tremendamente orgullosos”.

Premios BiC en Hematología y VIH

Por su parte, la Dra. Pilar Llamas, jefa del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz, recogió junto al Dr. José Luis López, especialista del mismo servicio, el Premio al Mejor Servicio de Hematología y Hemoterapia, un viejo conocido para esta área del hospital madrileño, que ha recibido este reconocimiento en numerosas ocasiones dentro de este certamen, además del Diploma de Excelencia 5 Estrellas BiC.

“Este premio reconoce la labor diaria que hacemos, la satisfacción de nuestros pacientes y supone un estímulo para seguir trabajando y mejorando en esta línea” afirmó la Dra. Llamas, asegurando que “el equipo trabaja con metas comunes y, al final de la jornada, somos conscientes de haber dado lo mejor de nosotros mismos a nuestros pacientes”.

Asimismo, la jefa del Departamento de Hematología y Hemoterapia del hospital madrileño destacó la multidisciplinariedad del servicio que dirige, cuyo equipo está formado por hematólogos, biólogos, bioquímicos, físicos, inmunólogos, genetistas, personal de Enfermería y administrativos, a los que se suman nueve residentes y estudiantes de Medicina, y que se completa con la colaboración de patólogos, geriatras, farmacéuticos, endocrinos, rehabilitadores, intensivistas, cardiólogos, radiólogos, psicooncólogos, etc. “Nuestro día a día, es el resultado del engranaje de la actividad de todos”, insistió.

Finalmente, el Premio BiC a la Mejor Unidad VIH/Sida fue recogido por los doctores Alfonso Cabello y Beatriz Álvarez, jefe asociado y especialista, respectivamente, del Servicio de Medicina Interna, Sección de Enfermedades Infecciosas, de la Fundación Jiménez Díaz y miembros de su Unidad de VIH, quienes tuvieron unas palabras de especial agradecimiento al responsable de la misma, el Dr. Miguel Górgolas, por su “ilusión y estímulo diarios” para seguir trabajando en beneficio de los pacientes.

“También queremos agradecer a la Dirección y Gerencia del hospital “por ofrecernos formación y herramientas para caminar hacia una medicina basada en el valor, y sobre todo a los pacientes que nos eligen cada día para cuidar de su salud y enseñarnos lo que realmente les importa, que muchas veces no sale en una analítica, sino que es algo tan sencillo como luchar contra el estigma al que se enfrentan”, destacaron.

Y es que, como matiza el Dr. Górgolas, las personas que viven con VIH precisan de una atención individualizada, dado que sus necesidades son variables: hay personas muy jóvenes que demandan agilidad y eficacia en sus revisiones, evitando visitas innecesarias o esperas inútiles, para quienes la incorporación de herramientas digitales ha facilitado el acceso a su información médica y la interconexión con sus cuidadores de forma no presencial; pero también hay un grupo cada vez más numeroso de personas con más edad y necesidades propias de la misma, para los que la atención directa y presencial sigue siendo muy importante. Por todo ello, “este galardón es un reconocimiento al trabajo que realizamos, tanto el equipo directamente implicado en el cuidado de nuestros pacientes, como el resto de trabajadores y directivos del hospital, ya que sin la colaboración de todos no podríamos facilitar un servicio de tan alta calidad”, aseveró.

Categorías finalistas y buenas noticias también en otros hospitales de la red asistencial

La XVII Edición de los Premios Best in Class, en la que se han entregado un total de 34 premios en las principales categorías de la atención médicas, ha avalado también a la Fundación Jiménez Díaz en otras once áreas, en las que ha sido finalista: Asma, Cefaleas, Enfermedades Infecciosas, Esquizofrenia, Farmacia Hospitalaria en IMIDS, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Investigación en Oncología, Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Neumología y Urología.

Adicionalmente, otros dos hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña fueron también reconocidos en esta edición de los Premios BiC. Así, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles) se hizo con los premios al Mejor Hospital de Complejidad Media y en la categoría de Urología, mientras que el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba) fue galardonado en los servicios de Pediatría y Medicina Interna.