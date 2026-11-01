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La sociedad española no puede normalizar las muertes en carretera relacionadas con el alcohol y las drogas. En 2025 fallecieron 1.119 personas en siniestros de tráfico en vías interurbanas en España. En una campaña de la DGT del 13 al 19 de julio de 2026, cerca de 5.000 conductores dieron positivo en alcohol o drogas: una media de 585 al día. Casi el 89% de esos positivos se detectó en controles preventivos.

Ya existen herramientas para reducir ese riesgo. Un ejemplo es Interlock que puede evitar que un vehículo arranque si detecta que quien conduce ha consumido alcohol por encima del límite configurado. Desde el 7 de julio de 2026, los vehículos nuevos que se matriculan en España deben estar preparados para facilitar la instalación de un sistema Interlock.

Para profundizar en este tema, en OKSALUD contamos con José Miguel Belda, jefe de sistemas de detección de Alcohol y Drogas de Dräger Iberia.

PREGUNTA.- Desde el mes de julio los coches deben estar preparados para llevar un sistema Interlock. ¿En qué consiste este dispositivo?

RESPUESTA.- Es un concepto que, aunque parece revolucionario, lleva ya unos 30 años en el mercado. Es un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del vehículo. Si la persona que sopla da positivo o se sitúa por encima de los valores predeterminados en la configuración, el coche directamente no arranca. De este modo, se corta de raíz la posibilidad de que alguien que ha bebido acceda a la carretera y provoque un accidente.

P.- Entonces, ¿es obligatorio que todos los coches lo lleven?

R.- No es obligatorio a nivel general. La obligación reciente exige a los fabricantes de vehículos incluir una interfaz normalizada para que cualquier vehículo matriculado en España pueda llevar el alcoholímetro instalado.

Hay que diferenciar entre la obligación de preinstalación y la obligación de uso. En este sentido, nos remontamos a julio de 2022, cuando se aprobó un reglamento que sí exige a los vehículos de categoría M2 y M3 (autobuses con capacidad superior a nueve plazas) contar con esta interfaz, llevar el dispositivo instalado y que sus conductores lo utilicen obligatoriamente.

P.- Como acaba de comentar, el alcoholímetro antiarranque es obligatorio desde julio de 2022 en autobuses M2/M3, pero falta vigilancia, un marco técnico de instalación y calibrado y el Real Decreto de controles a conductores profesionales. ¿Qué ha cambiado desde 2022?

R.- Por desgracia, no mucho. Con este tipo de leyes intuimos que la dirección es la correcta, pero la velocidad es mucho más lenta de lo deseable, sobre todo teniendo una herramienta que es capaz de evitar muertes producidas por el alcohol. No se han dado pasos significativos en cuanto a vigilancia efectiva en carretera por parte de las autoridades, ni existe —al menos que sepamos— una obligación de inspección técnica de vehículos. Por eso seguimos insistiendo tanto al Gobierno como a la oposición para que esta vigilancia, como en otros países, sea efectiva a corto plazo.

P.- ¿El dispositivo Interlock viene a sustituir los controles tradicionales en carretera?

R.- No, es una medida complementaria. El control de carretera es una acción reacción que detecta a alguien que ya ha consumido alcohol y lo saca de la vía, pero no previene lo que haya podido ocurrir antes de llegar a ese punto. Interlock evita que, en muchísimos casos, una persona que ha consumido alcohol coja el vehículo.

P.- ¿Tienen una estimación de cuántas muertes se podrían evitar?

R.- Es muy complicado de decir. Si le diera un dato, probablemente sería sesgado porque hay que ver la foto completa. Lo que es cierto es que hay estudios a nivel europeo que dicen que el porcentaje de muertes producidas por alcohol en carreteras se reduciría de manera drástica.

P.- ¿Dräger promueve esta medida porque vende los dispositivos?

R.- No somos una organización sin ánimo de lucro, pero llevamos trabajando en la detección de alcohol y drogas más de 50 años a nivel mundial, no solo en España. Lo que nos interesa es evitar que haya muertes en carretera producidas por el alcohol.

P.- ¿Veremos algún día todos los vehículos con sistemas antiarranque por alcohol al volante?

R.- Es difícil asegurar cuándo, pero todo apunta a que sí. En 2019, la Unión Europea aprobó el marco técnico para regular su instalación, mantenimiento y calibración. Países vecinos como Francia introdujeron en 2015 la obligatoriedad en el transporte escolar. En Suecia, Noruega o Finlandia también se utiliza en transporte escolar y los vehículos públicos del gobierno como medida ejemplarizante. El camino es normalizarlo hasta verlo como un cinturón de seguridad o un airbag.

P.- ¿Qué pueden hacer las administraciones para acelerar su implantación en autobuses?

R.- Simplemente aplicar la normativa que ya está aprobada en el Congreso de los Diputados e instaurar una vigilancia efectiva. Nos encontramos a menudo con que ni los propios agentes de la Guardia Civil o policías locales conocen que este dispositivo existe y que las flotas M2 y M3 están obligadas por ley a llevarlo y usarlo. La norma existe, pero el mensaje no ha llegado a donde tiene que llegar.

P.- De cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ¿tienen pensado algún tipo de conversación o reunión con los diferentes partidos políticos?

R.- A lo largo de los últimos meses hemos tenido reuniones con los responsables en materia de seguridad vial de los diferentes partidos políticos y les hemos transmitido nuestra preocupación por la existencia de un dispositivo y la no aplicación de una norma que debe exigirse y que permite mejorar nuestra seguridad vial. Nuestra labor es seguir insistiendo y hacer que se conozca esta normativa tanto a nivel político como a nivel de autoridades y de los ciudadanos.