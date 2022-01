Los proyectos de investigación Clinical and Physiologic Effects of Metoprolol in the Acute Respiratory Distress Syndrome (METDIS) y Metoprolol in Acute RespIratory DistrEss SyNdrome (MAIDEN), desarrollados en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y que estudiarán el uso del fármaco metoprolol en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo, acaban de ser avalados con una subvención obtenida en la Acción Estratégica en Salud (AES), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En concreto, ambos trabajos se verán beneficiados por las ayudas de esta institución, principal herramienta de promoción de la investigación biomédica y sanitaria en España.

“Estas ayudas permitirán evaluar el impacto clínico del uso de metoprolol en este contexto, valorando objetivos de suma importancia como la reducción de la mortalidad o el tiempo de intubación”, comenta el Dr. Arnoldo Santos, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Jiménez Díaz, investigador principal de METDIS y colaborador de MAIDEN.

Sendos estudios han sido subvencionados bajo modalidades distintas: METDIS, como Proyecto de Investigación en Salud, y MAIDEN, como Proyecto de Investigación Clínica Independiente. “Los primeros buscan la transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico para mejorar la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades, o la realización de actividades de promoción de la salud pública y los servicios de salud”, aclara el Dr. Juan Martínez-Milla, cardiólogo del hospital madrileño, co-investigador principal de METDIS y colaborador de MAIDEN.

“En cuanto a la segunda modalidad -añade-, está enfocada a proyectos de investigación con medicamentos de uso humano y/o terapias avanzadas, no promovidos por la industria farmacéutica, y permite objetivar avances tangibles para los pacientes, proporcionando evidencias para su implantación en el Sistema Nacional de Salud”.

El metoprolol, un medicamento con múltiples posibilidades

Con la llegada de la pandemia, se multiplicaron los casos de Covid-19 grave en los que se desarrollaba síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la forma más grave de insuficiencia respiratoria, para la que en la actualidad no existe una terapia farmacológica específica y solo se puede recurrir a la ventilación mecánica a fin de mantener un nivel adecuado de oxígeno en la sangre.

Como existe un componente inflamatorio muy importante para que se desarrolle dicha patología, el Dr. Borja Ibáñez, cardiólogo intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, director de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) e investigador principal de MAIDEN, analizó junto a su equipo la utilidad del metoprolol como terapia, ya que se ha demostrado que se trata de un betabloqueante que ejerce un importante papel cardioprotector. “Tuvimos resultados esperanzadores: una disminución en la inflamación a nivel pulmonar y una tendencia a reducir los días que los pacientes necesitan ventilación mecánica”, señala el especialista, y explica que dichos resultados fueron el detonante para plantear estos dos estudios, METDIS y MAIDEN.