Instituto Universitario Fernández-Vega: una semana de puertas abiertas para mostrar sus proyectos

La apuesta por la investigación, la formación y la alta calidad asistencial forma parte de la esencia del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que, durante su primera semana de puertas abiertas, celebrada en sus instalaciones en Oviedo, ha dado un paso más para afianzar esta estrategia a través de la divulgación al colectivo científico y también al público general de los proyectos en los que está trabajando.

Durante la I Semana del Instituto Universitario Fernández-Vega, los pacientes del Instituto Fernández-Vega han conocido, en una completa exposición, los principales proyectos en los que está trabajando la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO) a través de investigación básica, traslacional y clínica. Proyectos todos ellos dirigidos a comprender las bases de las enfermedades que causan ceguera y alteraciones de la visión para lograr nuevas medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento que redunden en beneficio de los pacientes. Para ello cuenta con la colaboración de prestigiosas fundaciones y entidades, como la Fundación BBVA, Telefónica, la Fundación Ramón Areces, la Fundación Endesa, la Fundación Rafael del Pino y Caja Rural.

Entre los principales proyectos en los que el Instituto trabaja en la actualidad está la detección precoz del glaucoma, la influencia de la alimentación en la salud visual, las causas de patologías como el ojo seco, el queratocono, el dolor neuropático, el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas, la creación de tejidos artificiales para trasplantes, la influencia de la luz en las enfermedades de la retina o el desarrollo de estrategias de neuroprotección.

Desde la creación de la Fundación en 2009 y la constitución del Instituto Universitario Fernández-Vega en 2015, se han conseguido 4 patentes. En la jornada divulgativa final de la Semana, los investigadores del Instituto, así como de otras instituciones colaboradoras, como la Universidad de Oviedo y CSIC, han compartido el estado y principales resultados de los proyectos en los que están trabajando.

Entre ellos, el proyecto Imcustomeye (Imaging Based Customised Eye Diagnostics) financiado por la convocatoria Horizonte 2020 de la Unión Europea y en el que, con el liderazgo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, participa el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega junto a otras entidades internacionales: la Universidad de Liverpool, la National University of Ireland Galway, el Instituto Chemii Fizycznej Polskiej Akademiinauk, el University College of London, el Iroc Science to Innovation AG, el Oculus Optikgerate Gesellschaft Mitbeschrankter Haftung, 2 Eyes Vision, Optimo medical AG y Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.

Jornadas abiertas para Institutos

Además, cerca de 50 estudiantes del Instituto de Formación Profesional Svida y del IES Dr Fleming, Grado Superior de Técnicos de laboratorio y Bachillerato científico respectivamente, han visitado los laboratorios de la Fundación y han conocido en detalle, de la mano de los propios investigadores, la tecnología y los avances científicos en los que se está trabajando en la actualidad.

Unas visitas en las que han podido comprobar en primera persona las herramientas y técnicas al alcance de una treintena de profesionales que trabajan en exclusiva en la investigación en estos ámbitos y en las que es probable que se hayan despertado algunas vocaciones científicas.

La Semana del Instituto Universitario Fernández-Vega nace con vocación de continuidad para seguir aproximando a la sociedad en general todos los avances científicos que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega está liderando a nivel mundial, a través de su Fundación.