Innovación no lineal: éxitos, fracasos y decepciones

En ningún ámbito de la vida es fácil alcanzar el éxito. Muchas personas lo logran tras años de acumular fracasos y decepciones. La ciencia se ha propuesto investigar qué es la innovación no lineal y en este artículo procuramos desentrañar un concepto clave.

Probablemente estés intentando destacar en la materia a la que te dedicas pero sientes que las cosas se han puesto algo difíciles. La idea de innovación no lineal es importante porque supone que de todo podemos aprender, y que la frustración es parte del camino.

Entonces, ¿cómo se define la innovación no lineal?

En pocas palabras, es triunfar a pesar de las complicaciones que aparecen en el recorrido.

Como parte del proceso evolutivo de cada ser humano, hay algunos que necesitan retroceder una casilla para poder avanzar dos después. El secreto que hay detrás de estas consagraciones está en la constancia; en la perseverancia para seguir luchando más allá de los obstáculos.

La resiliencia, esa palabra que en psicología refiere a la capacidad que tiene alguien para superar situaciones traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o perderlo todo, es la base misma de la innovación no lineal y de los hombres y mujeres cuando ya tenían más de 30 o 40 años. Por lo general, se suele pensar que a esas edades ya no existe la posibilidad de sobresalir.

Ejemplos de innovación no lineal

Si no nos crees, algunos de los grandes genios de los últimos dos siglos fueron reconocidos tras «fracasar» en sus carreras o proyectos. Walt Disney es uno de los casos más paradigmáticos. Fue despedido de un periódico porque se le acusaba de no tener imaginación. Thomas Alva Edison estuvo a punto de desistir en varias oportunidades antes de inventar las bombillas.

Fueron esos pequeños fallos o errores los que inspiraron a estos personajes célebres a seguir ensayando en pos de un objetivo específico. Esto se debe, concretamente, a que cuando nos equivocamos estamos más alertas y predispuestos a encontrar una mejor solución. Mientras tanto, por nuestra propia naturaleza, cuando las cosas nos salen bien nos relajamos y dejamos de buscar mejoras.

La innovación no lineal es la prueba científica de que si algo no resulta como esperamos, no hay que darse por vencido ni mucho menos. Ese talento innato que tenemos como especie para salir de las circunstancias adversas es nuestro mejor aliado ante los problemas. Intentarlo es realmente lo importante y algo de sabios.