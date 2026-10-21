La innovación necesita de colaboración para transformar los avances científicos y tecnológicos en valor para los pacientes

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La innovación sanitaria es una oportunidad para mejorar la vida de los pacientes, pero su incorporación al sistema requiere avanzar en la colaboración entre los diferentes agentes del sector, identificar las necesidades asistenciales y desarrollar iniciativas que permitan transformar los avances científicos y tecnológicos en beneficios para la población. Esta ha sido una de las principales reflexiones de la jornada ‘Cambio de paradigma en el sector salud’, organizada por la Fundación IDIS, en colaboración con Farmaindustria y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en el Campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.

El encuentro ha reunido a representantes del ámbito sanitario, la industria farmacéutica y la tecnología sanitaria para reflexionar sobre los cambios que está experimentando el sector y analizar cómo avanzar hacia un modelo que favorezca la incorporación de la innovación. Durante la inauguración, Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, ha destacado que “es imprescindible el valor de la investigación, la innovación y la colaboración para transformar el conocimiento en soluciones que mejoren la vida de las personas. Esa es también la filosofía que ha inspirado las catorce ediciones de esta jornada que seguimos impulsando junto a compañeros de viaje como Farmaindustria y Fenin. Hoy afrontamos un nuevo escenario marcado por la economía del dato, que está redefiniendo cómo entendemos y gestionamos la salud”.

Por su parte, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, ha señalado que “España tiene una gran oportunidad para trasladar el liderazgo en investigación a la investigación basada en datos. El despliegue del Espacio Europeo de Datos de Salud ya está en marcha. Debemos adelantarnos para construir la gobernanza y las capacidades que harán posible aprovechar todo el potencial de los datos de salud: disponer de datos de calidad, impulsar sistemas ágiles e interoperables, reforzar las capacidades analíticas y crear las condiciones necesarias para que la investigación, la innovación y la atención sanitaria se beneficien plenamente de esta transformación”.

En esta misma línea, Eva Sotillo, responsable de Innovación de Fenin, ha subrayado que “el Sector de Tecnología Sanitaria mantiene un firme compromiso con la innovación, siendo el sector con mayor intensidad en I+D sobre el total de su facturación (344 millones de euros anuales invertidos, un 7% de su facturación). El 85% de nuestras empresas cuentan con departamento de I+D+i y un 38% de ellas dispone de centro de I+D en España. También apostamos por la colaboración público-privada, con 71 spin-offs relacionadas con tecnologías sanitarias promovidas con los institutos de investigación sanitaria”.

La bienvenida institucional también ha contado con la participación de José Barberán López, decano del Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (CUHMED), quien ha puesto en valor la importancia de generar espacios de encuentro entre el ámbito académico, los profesionales sanitarios y la industria para compartir conocimiento e impulsar nuevas soluciones a los desafíos de la atención sanitaria.

Uno de los platos fuertes de la jornada ha sido el coloquio ‘Innovación y valor para el paciente’, en el que han participado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Ana Pérez Velamazán, vicepresidenta de IQVIA España y Portugal; y Julián Zabala, consultor y CEO de Alabra. Durante la conversación se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar desde la identificación de oportunidades de colaboración hacia el desarrollo de proyectos concretos que aporten valor a los pacientes y al conjunto del sistema sanitario. En este contexto, se ha abordado el potencial de la sanidad privada para contribuir a la incorporación de la innovación, gracias a su capacidad asistencial, sus infraestructuras y su dotación tecnológica. Entre las oportunidades identificadas destacan la mejora de los circuitos de atención, la agilización de determinados procesos de diagnóstico y tratamiento y la generación de información que permita conocer mejor los resultados de las innovaciones sanitarias en la práctica clínica.

A este respecto, Marta Villanueva ha destacado que “el sector sanitario privado siempre ha estado a la vanguardia, tanto en excelencia asistencial como en incorporación de última tecnología. Ahora, además, también somos pioneros en la incorporación de la inteligencia artificial y la economía del dato, pero nos tenemos que asegurar de que la innovación llega al paciente”. Durante el coloquio se ha señalado que el nuevo rol del paciente exige transformar la atención a lo largo de todo el recorrido asistencial y que los actores del sistema se coordinen para ofrecer una respuesta personalizada desde la prevención hasta el seguimiento.

Asimismo, se ha incidido en que el sistema debe adaptar sus capacidades para ofrecer una atención centrada en el paciente y orientada a resultados, ya que avanzar hacia el cuidado basado en valor implica utilizar los resultados que importan al paciente y los recursos empleados para mejorar las decisiones asistenciales”.

Los hubs de innovación digital y la inteligencia artificial, protagonistas del debate

La jornada ha continuado con la mesa redonda ‘El impacto de los hubs de innovación digital en la investigación de nuevos medicamentos’, en la que han participado Javier Malpesa, Clinical Operations Head Iberia de Novartis; Marc Soriano, R&D Portfolio and External Relations Executive Director de Almirall; y Ferran Urgelés, Head of Global Hub de Boehringer Ingelheim. Moderada por Amelia Martín Uranga, directora del Departamento de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, la sesión ha permitido reflexionar sobre el papel de estos centros en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos.

Posteriormente, la mesa ‘Caminando con la IA hacia el desarrollo del futuro de la tecnología sanitaria´ ha abordado las oportunidades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en este ámbito. En ella han intervenido Juan Luis Cruz, director de Transformación Digital del Hospital Universitario 12 de Octubre; Lluís Blanch, director de Investigación e Innovación del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí; Marc Puigvert, responsable de Innovación y Negocio Digital para el Sur de Europa en Siemens Healthineers; y Jorge Robles, socio de Cuatrecasas Abogados, bajo la moderación de Carlos Hagen, director médico de Palex.

El encuentro ha concluido con la intervención de Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, quien ha cerrado una jornada centrada en los retos y las oportunidades para avanzar hacia un modelo sanitario capaz de aprovechar los avances científicos, tecnológicos y organizativos en beneficio de los pacientes. ”Necesitamos pasar de un sistema que reacciona ante la enfermedad a otro que se anticipa a ella. De una medicina fundamentalmente reactiva a una medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa”, ha explicado.