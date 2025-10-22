Fact checked

Cada año, miles de personas se vacunan contra la gripe con la esperanza de evitar los molestos síntomas y complicaciones de esta enfermedad respiratoria. Sin embargo, no es raro escuchar casos de personas que, pese a haber recibido la vacuna, terminan contagiándose. Surge entonces la gran pregunta: si me vacuno y aun así me enfermo, ¿puedo contagiar a los demás?

La vacuna contra la gripe no garantiza una protección total, ya que el virus de la influenza cambia constantemente. Los científicos actualizan la fórmula cada temporada, pero puede que algunas cepas circulantes no estén incluidas.

Aun así, la vacuna reduce significativamente la probabilidad de enfermarse gravemente, de necesitar hospitalización o de sufrir complicaciones.

Si te contagias, ¿eres contagioso?

Sí. Si una persona vacunada contrae el virus, puede transmitirlo a otros del mismo modo que alguien no vacunado. La diferencia es que, en general, los síntomas son más leves y la carga viral suele ser menor, lo que disminuye un poco la posibilidad de contagiar.

El virus de la gripe se transmite principalmente por las gotitas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Una persona puede contagiar desde un día antes de presentar síntomas y hasta 5 a 7 días después de enfermarse.

Por qué vacunarse sigue siendo clave

Aunque la vacuna no siempre evita el contagio, sí reduce la intensidad y duración de la enfermedad, además de proteger a las personas más vulnerables:

Adultos mayores

Niños pequeños

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades crónicas o sistema inmunitario débil

Vacunarse también ayuda a frenar la propagación del virus en la comunidad, incluso si no evita al 100% la infección.

Recomendaciones si te enfermas tras vacunarte

Quédate en casa mientras tengas síntomas para evitar contagiar a otros.

Cubre tu boca y nariz al toser o estornudar.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel antibacterial.

Usa mascarilla si necesitas salir o convivir con otras personas.

Hidrátate y descansa, y consulta a un médico si los síntomas empeoran.

Vacunarte contra la gripe no te convierte en inmune absoluto, pero sí en menos vulnerable. Y aunque puedas contagiar si te enfermas, la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para protegerte a ti y a quienes te rodean.