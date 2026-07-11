Una gorra siempre viene bien, pero hay otro objeto básico que los mayores de 60 años deben llevar encima si salen de paseo en verano

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Existen bebidas tradicionales para combatir el calor en verano y cada vez estamos más concienciados sobre evitar las horas centrales del día para salir a la calle o sobre usar ropa adecuada. Sin embargo, hay un consejo muy necesario a partir de los 60 años que se nos suele olvidar.

Por supuesto, nos referimos a llevar una botella de agua encima. Podemos llevarla en la mano, en un bolso o en una mochila; lo importante es que nunca salgamos de casa sin la posibilidad de hidratarnos.

Y es que a partir de los 60 años el cuerpo necesita más hidratación y a veces se nos olvida beber agua. No deberíamos depender de pasar por delante de una fuente o pararnos en un bar para combatir el calor.

El objeto que debes llevar encima para combatir el calor en verano si tienes más de 60 años

Beber agua es fundamental para el funcionamiento del organismo, y en verano es todavía más importante, ya que nos ayuda a estar hidratados y a combatir el calor.

A veces sólo nos llevamos una botella de agua si vamos a pasar mucho tiempo en la calle o vamos a hacer ejercicio. Sin embargo, en personas mayores de 60 años es recomendable que también llevemos una botella para paseos cortos o si salimos a hacer un recado.

Hay que tener en cuenta que, en verano, el organismo pierde mucho más líquido a través del sudor y necesita reponerlo con frecuencia. Además, en personas mayores de 60 años la sensación de sed suele disminuir.

Es decir, una persona puede estar perdiendo líquidos sin notar una necesidad clara de beber. Esperar a tener sed es un error que puede tener consecuencias.

Eso se soluciona saliendo a la calle con una botella de agua, ya que podemos ir dando pequeños tragos mientras paseamos. No hace falta esperar a estar cansado, mareado o con la boca seca. El truco está en anticiparse.

Cómo preparar un paseo en verano: el truco de la botella de agua

Antes de salir a la calle, lo idea es beber agua en casa y llenar una botella reutilizable. Durante el paseo lo mejor es que vayas dando pequeños sorbos, incluso si no tienes sed.

Y, recuerda, no hay mejor bebida que el agua. Evita el alcohol, los refrescos azucarados y el exceso de cafeína. Aunque te gusten, favorecen la pérdida de líquidos o no hidratan igual.

Además, no te puedes limitar a llevar una botella de agua. Es un buen consejo, pero necesita que apliques otros trucos. Por ejemplo, no te olvides de la crema solar, usa ropa clara y transpirable, y apuesta por un zapato cómodo.

Por qué los mayores de 60 años deben tener más cuidado con el calor veraniego

El calor afecta a todos, pero no lo hace de la misma manera. A partir de cierta edad, el cuerpo puede tener más dificultades para regular la temperatura, conservar el equilibrio de líquidos y responder con rapidez a una subida brusca del calor ambiental.

Además, algunas enfermedades crónicas o determinados medicamentos pueden aumentar el riesgo de deshidratación. Los síntomas más comunes son el cansancio, el dolor de cabeza, la debilidad, los calambres o la sequedad en la boca.

De hecho, si no se actúa a tiempo la deshidratación y el calor pueden tener consecuencias más graves. Por ejemplo, mareos, confusión, bajada de tensión, etc. Por ello la prevención es fundamental.

Más allá de llevar una botella de agua encima, la recomendación es planificar los paseos para evitar las horas centrales del día, escoger recorridos con sombra y con bancos para descansar y utilizar ropa adecuada.