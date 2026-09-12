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Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y sus consecuencias para todas aquellas personas que la sufren, así como concienciar a toda la sociedad del impacto real que tiene. La migraña es una de las cefaleas más frecuentes: según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) afecta al 13% de la población adulta y al 9-10% de los menores de 18 años.

La Fundación Española de Cefaleas (FECEF) tiene entre sus valores principales la divulgación por lo que, a través de campañas como La migraña a simple vista, busca sensibilizar a la población sobre muchos de los aspectos no visibles, pero que generan un gran sufrimiento en las personas con esta enfermedad, que es tan frecuente y discapacitante.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales, se irá haciendo hincapié en aspectos como la discapacidad, el dolor, su impacto sobre la salud mental y el ámbito laboral, y, en general, sobre todo lo que condiciona a nivel social y de proyecto vital sufrir esta patología del sistema nervioso que es la primera causa de discapacidad en mujeres menores de 50 años.

Una enfermedad que, pese a su elevada incidencia (un 12% de la población española) sigue haciendo frente a una gran desinformación, al infradiagnóstico, a la invisibilidad e incomprensión.

La FECEF compartirá así mensajes que contribuyen a luchar contra el desconocimiento y la estigmatización de una enfermedad altamente discapacitante. En este contexto, el doctor Jesús Porta Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha indicado que «necesitamos llegar a un porcentaje muy amplio de la sociedad, más allá de ese 12% que estimamos de afectados, ya que es una enfermedad que sigue estando muy infradiagnosticada. Muchas de las personas que la sufren piensan que es algo con lo que tienen que vivir y para lo que no existen tratamientos eficaces, por lo que no acuden al médico».

Según datos de la SEN, la migraña afecta en España a más de 6 millones de personas, principalmente entre los 20 y los 50 años, en plena etapa de desarrollo personal y laboral. Pese a que está considerado un problema de salud de primer orden, siendo la primera causa de discapacidad en personas menores de 50 años, no recibe la atención que merece.

Por su parte, tal y como explica el director de la FECEF, el doctor José Miguel Láinez, «con esta iniciativa queremos hacer una llamada a la población para que sea consciente de muchos de los aspectos que pasan inadvertidos de esta enfermedad, que va más allá de un simple dolor de cabeza. De ahí el nombre de a simple vista, porque, aunque a simple vista la migraña no te impide trabajar, estudiar o disfrutar del ocio, sí condiciona tu vida laboral, académica o social porque el miedo a sufrir un episodio puede ser el motivo de no acudir a una reunión, de no quedar con tus amigos o de no presentarte a un examen, por poner algunos ejemplos».

Según estos expertos, sigue existiendo mucha falta de información sobre la gravedad real que tiene este tipo de cefalea, que es una de las más frecuentes, ya que «se trata de una enfermedad grave con un sufrimiento que te puede cambiar la vida de un modo radical. Tampoco se es consciente del infradiagnóstico que existe, ya que más del 40% de las personas que sufren dolor de cabeza con cierta recurrencia aún está sin diagnosticar. Por lo que en esta ocasión queremos ir lanzando mensajes claros que ayuden a que la población conozca más este problema de salud y se le preste más atención profesional», subraya el doctor Láinez.

Desde la FECEF se pretende concienciar sobre estos aspectos con el fin de que estas personas y su entorno reciban el cuidado que se merecen, mejorando su bienestar y reduciendo su sufrimiento y discapacidad. «Para ello debemos aumentar la educación e información a la sociedad, favorecer la formación del profesional e impulsar la investigación», concluye el doctor Láinez.