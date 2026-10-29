Los farmacéuticos coinciden en las claves para elegir un buen complemento alimenticio

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Los complementos alimenticios ya forman parte de la rutina de millones de españoles. Según el Observatorio de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi), entre el 70 % y el 80 % de los adultos los ha consumido en el último año, en un mercado que supera los 2.000 millones de euros. Pero no todos los productos son iguales, y los farmacéuticos lo tienen claro. Carmen del Campo, vocal nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, recuerda que, aunque no son medicamentos, los suplementos tienen «dosis que marcan la diferencia entre si son eficaces o no». Saber qué mirar antes de comprar es la mejor forma de no tirar el dinero.

Qué mirar en la etiqueta antes de comprar

La etiqueta es la primera prueba de calidad. Un buen suplemento indica con claridad cada ingrediente, su cantidad por dosis diaria y el porcentaje que cubre de los valores de referencia de nutrientes. Si esa información es confusa o incompleta, mala señal.

La forma química importa tanto como la cantidad. No todas las presentaciones de un nutriente se absorben igual: el magnesio en forma de bisglicinato o citrato suele tolerarse mejor que el óxido, y el folato en forma de metilfolato puede ser utilizado directamente por el organismo.

Los ingredientes con sello de calidad son otra pista. Algunos fabricantes recurren a materias primas patentadas y respaldadas por estudios, como Creapure en la creatina, Peptan en el colágeno, Epax en el omega 3 o KSM-66 en la ashwagandha. Para comprobarlo, lo más útil es fijarse en la ficha del producto antes que en la publicidad, y el consejo sirve tanto para descubrir Nutripure como para cualquier otra marca: esta firma francesa, cuyos productos están formulados por farmacéuticos, indica, por ejemplo, qué materia prima utiliza en cada referencia. Cuanta más información dé el fabricante, más fácil es saber qué se está tomando.

Por último, conviene revisar los excipientes. Colorantes, edulcorantes o aromas no aportan nada desde el punto de vista nutricional.

Cómo detectar un producto milagro

El principal riesgo está en los productos que prometen demasiado. La propia Carmen del Campo advierte de que conviven complementos con décadas de estudios sólidos con otros «cuya única evidencia es la información que se visualiza en redes sociales».

Hay un dato que muchos consumidores desconocen: en España, los complementos alimenticios no necesitan una autorización previa para venderse, sino una notificación de puesta en el mercado. Es decir, las autoridades no evalúan su eficacia antes de que lleguen a las tiendas.

Por eso la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda desconfiar de los productos que se anuncian como soluciones «milagro» y no comprarlos en fuentes desconocidas de internet. La agencia publica de forma periódica alertas sobre suplementos que esconden sustancias farmacológicas no declaradas, sobre todo en productos para adelgazar, ganar músculo o aumentar el vigor sexual. Lo más seguro es comprar en farmacias o en canales de distribución autorizados.

Los complementos más buscados y para quién tienen sentido

Las vitaminas son el producto estrella del mercado español, según el estudio de Ipsos para Afepadi. Entre los más demandados en farmacia, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos destaca el magnesio, el omega 3 y la melatonina.

Cada uno tiene su perfil:

Magnesio: contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal de los músculos, según las declaraciones de salud autorizadas en la Unión Europea.

contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal de los músculos, según las declaraciones de salud autorizadas en la Unión Europea. Omega 3: interesante para quienes apenas comen pescado azul.

interesante para quienes apenas comen pescado azul. Vitamina D: gana protagonismo en otoño e invierno, cuando hay menos horas de sol.

gana protagonismo en otoño e invierno, cuando hay menos horas de sol. Proteína y creatina: cada vez más presentes fuera del gimnasio, entre personas que buscan conservar la masa muscular con la edad.

La clave es que respondan a una necesidad concreta. Tomar suplementos «por si acaso» rara vez aporta beneficios.

Cuándo conviene consultar antes de tomarlos

Los complementos no sustituyen a una dieta variada y equilibrada, y así debe figurar en su etiqueta. Tampoco conviene superar la dosis diaria indicada: la AESAN advierte de que tomar cantidades mayores puede ser perjudicial, sobre todo de forma prolongada. Hay grupos que deben extremar la precaución. La agencia recuerda que la mayoría de los complementos no se han estudiado en embarazadas, en mujeres lactantes ni en niños. Y quienes toman medicación habitual deben consultar con su médico o farmacéutico, ya que pueden producirse interacciones.

Un complemento con criterio

El auge de los suplementos refleja una mayor preocupación por la salud, pero también obliga a ser más exigentes. Revisar la etiqueta, desconfiar de las promesas fáciles, comprar en canales seguros y pedir consejo profesional son los pasos que marcan la diferencia. Un buen complemento no es el que más promete, sino el que mejor explica lo que contiene.