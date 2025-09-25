Fact checked

CRIS Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, organiza el próximo 27 de septiembre la tercera edición de la Carrera CRIS CÁNCER «Si corres, curas», un evento deportivo y solidario que moviliza a miles de personas en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo con un único objetivo: curar el cáncer infantil a través de la investigación.

Son las familias de niños y niñas en tratamiento, los que han superado un cáncer y los que han fallecido quienes hacen un llamamiento urgente a participar en la Carrera CRIS CÁNCER.

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 14 años en Europa, con más de 6.000 fallecimientos anuales. Aunque las tasas de supervivencia superan el 80 %, un 20 % de los niños no responde a los tratamientos actuales, y muchos de los supervivientes arrastran secuelas graves.

Es muy importante comprender que no es lo mismo que el cáncer de adultos. Son enfermedades muy distintas, con causas y tratamientos diferentes, y durante décadas no se les ha dado la atención específica que requieren.

CRIS Contra el Cáncer impulsa la investigación en cáncer infantil, crea equipos especializados, apuesta por la medicina de precisión y da a los investigadores los recursos necesarios para avanzar hacia el gran objetivo: tratar de manera eficaz y lo más personalizada posible a todos los niños con cáncer y hacerlo con los mínimos efectos secundarios.

Uno de los estandartes de esta fundación es la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital La Paz, que abarca todo el recorrido, desde el laboratorio hasta los ensayos clínicos, y da opciones a niños que hoy no tienen alternativas de tratamiento.

CRIS Contra el Cáncer también impulsa proyectos en España, Reino Unido y Francia centrados en tumores cerebrales, sarcomas y leucemias en recaída, los más difíciles de tratar, y varios de ellos ya están beneficiando a pacientes.

Pero el reto es global y exige colaboración. Por eso, CRIS forma parte de Fight Kids Cancer, un consorcio europeo que impulsa proyectos internacionales de gran impacto.

Madrid, referente

La Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en cáncer infantil donde se salvan vidas

CRIS contra el cáncer puso en marcha en 2018 la Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, convertida en un referente en investigación traslacional. Esta Unidad desarrolla proyectos científicos de alto impacto y ensayos clínicos innovadores, dirigidos especialmente a aquellos niños y niñas con cáncer que no responden a los tratamientos convencionales. Más de 1.000 niños, niñas y adolescentes, han sido tratados en esta Unidad y se han beneficiado de este modelo único que integra investigación y atención clínica de vanguardia.