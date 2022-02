Una de las principales preocupaciones que tienen las personas que salen a correr está relacionada con la velocidad de carrera, es decir la distancia que logran cubrir. Indistintamente a si se mide por minuto o por hora, el caso es que existen diversos factores que influirán sobre esta marca, y que se deberían considerar a la hora de analizar un rendimiento. Son los factores que influyen en la velocidad de carrera.

Es decir, no importa si te has estado entrenando perfectamente, si has comido y bebido muy bien, tampoco si has descansado lo suficiente; cualquiera de estos elementos podrían afectar, y mucho, todo lo que consigas en una maratón o mini maratón. Y no tienes que olvidarlos.

Factores que influyen en la velocidad de carrera

Pero, ¿cuáles son esos aspectos que intervienen en el ritmo de carrera, favoreciendo o perjudicando? Mayormente son externos, y hay poco que podamos hacer respecto de estas cuestiones, más que saber que están allí, y que podrían atentar contra la preparación de semanas, incluso meses.

La altitud

La altura sobre el nivel del mar es uno de los factores más determinantes en la velocidad obtenida. Cuanto más altos, menor será el oxígeno que entre a nuestros pulmones, ralentizando la respuesta del organismo a la exigencia a la que se le somete, y limitando la potencia máxima, por lo que no puedes pretender los mismos tiempos a 1.000 metros de altura que a nivel del mar.

Temperatura

Probablemente no necesitas que nadie te cuente que no es lo mismo correr con 0° C que con 30°C. Esta amplitud térmica es fundamental a la hora de trazar una estrategia en carrera, porque definirá cómo gestionar la fuerza, cuánto líquido beber…

Una alta temperatura condicionará el rendimiento en el tramo final de la carrera, y una baja temperatura puede hacer muy cuesta arriba salir del frío inicial, haciendo más importante el calentamiento previo, para evitar las lesiones que pueden producirse en ese durísimo comienzo.

Humedad

Si bien la temperatura suele estar entre esas cuestiones previstas en las vísperas de la competición, muchas veces se comete el error de pasar de la humedad en el ambiente, que cuanto más elevada más aumentará la sensación de ahogamiento, sobre todo si las temperaturas también son altas.

Viento

Por último, el viento tiene un papel destacado, más que nada en los trazados rurales, donde se levantan ráfagas que superan fácilmente los 50 km/h y que, si van en contra del corredor, llegan a transformarse en un verdadero obstáculo en avanzar a la mayor velocidad posible.