Los expertos en seguridad alimentaria coinciden: «La tortilla de patata poco cuajada es el ambiente perfecto para las bacterias»

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La tortilla de patata poco cuajada es uno de los grandes manjares que ofrece la cocina española, pero hay que tener cierta precaución a la hora de consumirla. El riesgo de la salmonelosis siempre está ahí cuando no se llega a un mínimo de cocción del huevo y por ello tecnólogos y expertos en alimentos vienen avisando sobre los peligros de consumir este alimento, principalmente en verano. Consulta en este artículo todo lo que dicen los expertos sobre los riesgos de consumir tortilla de patata poco cuajada en verano.

La tortilla de patata poco cuajada, casi líquida, se ha puesto de moda y en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los grandes manjares de la gastronomía española. Muchos bares y restaurantes hacen de este alimento un arte y por ello muchos devotos de la tradicional tortilla más compacta se han dejado seducir por los encantos de un alimento que en ocasiones llega a estar crudo en el interior. Esto, según avisan los expertos, conlleva un alto riesgo de salmonelosis, ya que esta bacteria se puede multiplicar rápidamente en el interior si no se hace la cocción exacta.

Por ello, la hostelería española está obligada a cumplir con unas condiciones que obliga el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. En esta norma se establecen disposiciones para la elaboración de alimentos en los que se utilice el huevo como ingrediente, teniendo en cuenta los últimos dictámenes científicos.

En su artículo 9 hace mención a los requisitos específicos para los alimentos que están elaborados con huevo. Este punto informa que los establecimientos de comercio al por menor podrán usar huevo crudo para elaborar alimentos siempre y cuando:

Se sometan a un tratamiento térmico donde se alcance una temperatura igual o superior a 70 °C durante dos segundos en el centro del producto o cualquier otra combinación de condiciones de tiempo y temperatura con la que se obtenga un efecto equivalente.

Se sometan a un tratamiento térmico donde se alcance una temperatura de 63 °C durante veinte segundos en el centro del producto y se sirvan para su consumo inmediato, como huevos fritos, tortillas u otras preparaciones.

«Para elaborar productos que se van a consumir sin sufrir un tratamiento térmico que cumpla las condiciones del apartado 1, se deberá sustituir el huevo crudo por ovoproductos procedentes de establecimientos autorizados», se puede leer en el Boletín Oficial del Estado.

Los expertos y la tortilla poco cuajada

Sobre los peligros de la tortilla poco cuajada se vienen pronunciando desde hace años expertos en la materia como Mario Sánchez, que en declaraciones que recoge Maldita.es o la revista Men’s Health informa que: «El riesgo de la tortilla poco hecha en casa es real, porque el calor no llega a todas las zonas por igual. Lo que para unos es jugosidad, para las bacterias es el ambiente perfecto para proliferar».

«Es un producto que se calienta, que se cocina, pero a veces no se queda del todo cuajado. Se toma líquido, poco hecho, y aquí es donde está el problema. No se alcanza esa temperatura en el centro del producto que garantiza la inocuidad del alimento», avisa este tecnólogo experto en alimentos.

La dietista y nutricionista, Beatriz Robles, también ha informado sobre los peligros de consumir este producto a estos dos medios, dejando claro que es «relativamente habitual» que los huevos estén contaminados con salmonella. «Si la queremos dejar medio cruda, debemos consumirla al momento», dice esta experta en la materia, que también deja claro que: «En bares y restaurantes, aquellas elaboraciones que contienen huevo se deben cocinar al menos dos segundos a más de 70 grados. Tenemos otra opción, que es cocinar a 63 grados durante 20 segundos, pero ahí el consumo debería ser inmediato. Cocinar y servir. Y si no, siempre se pueden utilizar los ovoproductos como huevina (huevo pasteurizado), que es seguro».