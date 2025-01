Soy experto en nutrición y esto es lo que pienso de la tortilla preparada de Mercadona

En un mundo donde el tiempo parece ser el bien más preciado, encontrar el equilibrio entre la rapidez y la calidad en la cocina se ha convertido en una prioridad para muchos. Atrás quedaron los días en los que preparar cada comida desde cero era la norma; ahora, los productos preparados y precocinados ocupan un lugar destacado en los estantes de los supermercados y en la dieta de millones de personas. Sin embargo, este cambio de hábitos alimenticios ha generado una pregunta recurrente: ¿pueden estas opciones ser realmente saludables? Un nutricionista tiene la respuesta tras haber analizado uno de los platos preparados de Mercadona que más se venden: su tortilla de patatas.

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como consumidores es descifrar qué hay detrás de las etiquetas y los ingredientes. La industria alimentaria ha avanzado mucho en la creación de productos que no sólo son prácticos, sino que también buscan alinearse con las demandas de un público cada vez más consciente de su salud. Sin embargo, no todas las opciones son iguales. Algunos alimentos preparados han conseguido equilibrar sabor, conveniencia y un perfil nutricional aceptable, mientras que otros simplemente ocultan una carga de grasas, azúcares o aditivos que los hace poco recomendables. En el caso de la tortilla de patatas, que es un plato tan nuestro y por el que muchos suspiran, el nutricionista Mario Ortiza tiene algo claro que decir con respecto a la tortilla que se vende en Mercadona.

Experto en nutrición habla de la tortilla preparada de Mercadona

Los productos precocinados han transformado la forma en que muchas personas abordan la alimentación. Ofrecen soluciones rápidas y cómodas para quienes no tienen tiempo de cocinar o simplemente prefieren evitar el esfuerzo de preparar platos más elaborados. En este sentido, la tortilla preparada se ha convertido en un referente dentro de esta categoría. Su presencia en los supermercados responde a una necesidad real de los consumidores: poder disfrutar de un plato tradicional sin invertir horas en la cocina. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque son opciones prácticas, es fundamental entender qué estamos comiendo.

Mario Ortiz ha ganado popularidad en las redes sociales por ofrecer consejos nutricionales prácticos y accesibles. Su enfoque, pensado para personas con poco tiempo pero interesadas en comer mejor, lo convierte en una referencia en el mundo de la nutrición. En uno de sus recientes vídeos, se pronunció sobre la tortilla de patata preparada de Mercadona, destacando sus puntos fuertes y también algunos aspectos que los consumidores deberían tener en cuenta.

Según Ortiz, la tortilla de patata preparada de Mercadona es una opción sorprendentemente sencilla en cuanto a ingredientes. Los principales componentes son patata, huevo pasteurizado y una mezcla de aceites (girasol y oliva, este último con un porcentaje del 1%). En su análisis, destaca algo muy positivo: la patata utilizada no está frita. Este detalle, que podría pasar desapercibido, marca una gran diferencia. Si las patatas hubieran sido fritas, sería obligatorio indicarlo en el etiquetado junto a la patata como ingrediente principal.

Otro aspecto que este tiktoker señala es la transparencia en la composición del producto. La lista de ingredientes es corta y clara, lo que resulta tranquilizador para quienes buscan evitar productos ultraprocesados. Ortiz incluso afirma que esta tortilla está «tremenda», por lo que es perfecta para quienes necesitan resolver una comida de manera rápida sin caer en alimentos más procesados o cargados de aditivos.

¿Y qué hay de los valores nutricionales?

En cuanto a los valores nutricionales, Mario Ortiz explica que este producto refleja lo esperado de una mezcla de patata y huevo. Es decir, se trata de un alimento con un aporte calórico moderado, carbohidratos de la patata y proteínas del huevo, lo que lo hace bastante equilibrado dentro de la categoría de alimentos preparados. Sin embargo, no podemos olvidarnos tampoco que como cualquier producto listo para consumir, no debería ser la base de una dieta, sino una solución ocasional.

Otro punto a tener en cuenta es el contenido de grasas, principalmente provenientes del aceite de girasol. Aunque este aceite no es perjudicial en sí mismo, Ortiz subraya que sería preferible una mayor proporción de aceite de oliva en la receta, ya que este último tiene beneficios superiores en términos de salud. En cualquier caso, la cantidad es baja y no debería ser motivo de preocupación si se consume con moderación.

¿Es realmente una buena opción?

Mario Ortiz no duda en recomendar esta tortilla que ya de hecho, es una de las más vendidas en los supermercados dado que no deja de ser una solución, rápida y deliciosa y de la que ahora, gracias a la opinión de Ortiz, ya sabemos que tiene además una composición más que aceptable. Esto la convierte en una solución práctica para quienes no tienen tiempo de preparar una tortilla casera pero quieren disfrutar de este plato tradicional. Además, su precio de 2,60 euros por una bandeja de 600 gramos la hace asequible para la mayoría de los bolsillos.